OFF Festival 2018: Kolejna grupa artystów dołącza do programu

​Do programu tegorocznej edycji OFF Festivalu dołączyli Turbonegro, Big Freedia, Egyptian Lover i Aldous Harding. Impreza odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Katowicach.

Egyptian Lover wystąpi w Katowicach / SpontanProductions /materiały prasowe

Turbonegro

Legenda norweskiego punk rocka, która równie dużo zawdzięcza dziedzictwu Stooges co KISS, ale konsekwentnie, od niemal trzech dekad, chadza własnymi ścieżkami. Szybko dorobili się kultowego statusu w klubach Oslo i Hamburga, a w dotarciu do szerszej publiczności pomógł im boom na norweski metal - wielu luminarzy blackmetalowej sceny wskazywało Turbonegro jako źródło inspiracji. Dziwaczny wygląd, szokujące teksty, balansowanie z gracją słonia w składzie porcelany na granicy pastiszu i złego smaku, porywające rockandrollowe hymny - jest wiele powodów, dla których można kochać Turbonegro.

Big Freedia

Drag queen i raperka z Nowego Orleanu, samozwańcza - ale niekwestionowana - królowa stylu bogunce, zarzuci nas bangerami, od których skacze tętno, włos się jeży i parują okulary. Od undergroundowych mixtape’ów i niskobudżetowych klipów, kręconych w miejscówkach zrujnowanych przez huragan Katrina, po zdradzający popowe ambicje i inspiracje EDM-em, porywający album "Just Be Free" - Big Freedia przeszła długą drogę. Ale chyba nie błądziła, skoro sampluje ją Beyonce?

Egyptian Lover

Pionier amerykańskiej sceny electro i jej szczęśliwego związku z hip-hopem. Jego numery - "Egypt, Egypt", "Computer Love", "Dance" - znali i tańczyli wszyscy w amerykańskich klubach, zanim jeszcze zaczęli kojarzyć, kto jest ich autorem. Greg Broussard, producent i DJ z Los Angeles, zaczynał karierę na początku lat 80., rozkręcając imprezy dla wymagającej, lokalnej publiczności. Dziś jeździ po całym świecie otoczony nimbem kultowości, niezmiennie uzbrojony w Rolanda TR-808 i rytmy, przy których rodził się breakdance.

Aldous Harding

Kiedy młoda kobieta nagrywa album zatytułowany "Party" spodziewacie się... na pewno nie tego, co wypełnia drugą płytę wokalistki z Nowej Zelandii. Muzyką zaraziła ją matka, pieśniarka folk, a zahartowała ulica, na której Harding grywała, zanim została odkryta. Porównywana do Nico i PJ Harvey, ale też do freakfolkowych odlotów CocoRosie i Joanny Newsom, artystka wypracowała własny muzyczny język: mroczny i hipnotyzujący, ale przy tym urzekająco piękny.

Clip Aldous Harding Imagining My Man

Podczas tegorocznej edycji OFF Festivalu wystąpią również wcześniej ogłoszeni: Grizzly Bear, Clap Your Hands Say Yeah z płytą "Some Loud Thunder", Marlon Williams i John Maus.

OFF Festival Katowice 2018 odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia, w Dolinie Trzech Stawów.