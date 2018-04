OFF Festival 2018: Charlotte Gainsbourg zagra w Katowicach

Charlotte Gainsbourg będzie gwiazdą tegorocznej edycji OFF Festivalu, która odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia. Kto jeszcze dołączył do składu katowickiej imprezy?

Charlotte Gainsbourg zagra w Katowicach /materiały prasowe

Od intymnych wyznań Charlotte Gainsbourg po pieśni spoza miejsca i czasu w wykonaniu Adama Struga. Na OFFie miejsce i życzliwą publiczność znajduje muzyka stara, nowa i najnowsza - tak długo, jak jest to muzyka dobra.

Charlotte Gainsbourg

Jako wokalistka nie mogła mocniej zadebiutować - w wieku 13 lat zaśpiewała wspólnie z ojcem, mistrzem Serge'm Gainsbourgiem, kontrowersyjny duet "Lemon Incest". Jako aktorka nie mogłaby sobie życzyć lepszej kariery - grała m.in. u Michela Gondry’ego, Alejandro Gonzáleza Iñárritu i Larsa von Triera. Za kreację w "Antychryście" tego ostatniego otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Nas oczywiście interesuje przede wszystkim Charlotte śpiewająca, bo w tej roli gościć ją będziemy na scenie OFF Festivalu. Od pierwszej płyty, wyprodukowanej przez ojca, przez materiały powstałe we współpracy z Nigelem Godrichem (producentem Radiohead) i Beckiem, aż po ostatni album "Rest", wyprodukowany przez SebastiAna - Charlotte Gainsbourg zachwyca oryginalnością i charyzmą. "Rest" to płyta smutna i gniewna zarazem, i takich emocji możemy się spodziewać w Katowicach. Na płycie, inspirowanej kultowymi soundtrackami do "Carrie" De Palmy, "Lśnienia" Kubricka i "Rebeki" Hitchcocka, goszczą m.in. Guy-Manuel de Homem-Christo z Daft Punk i Paul McCartney - ale pierwszy plan niezmiennie dominuje artystyczna osobowość Charlotte.

Adam Strug

Etnomuzykolog, kompozytor i poeta, ale przede wszystkim śpiewak - człowiek, który głosem maluje obrazy, kreuje światy, ożywia historie. Znany m.in. ze współpracy ze Stanisławem Sojką i Wojciechem Waglewskim, a także fenomenalnego albumu "Requiem ludowe", nagranego wspólnie z Kwadrofonikiem i kilka lat temu wyciskającego z nas łzy na OFFie. "Leśny bożek" - najnowsza płyta Adama Struga to, jak zwykle w jego przypadku, głęboki ukłon w stronę tradycji i zarazem śmiały eksperyment. Wiersze Leśmiana, Staffa, Asnyka i poety ludowego Jana Pocka wokalista interpretuje tu na tle skomponowanej przez siebie muzyki, czerpiącej zarówno z wpływów rdzennie polskich, jak i bliskowschodnich.

The Mystery Lights

Dla tych, co uważnie śledzą amerykański rynek muzyki niezależnej, pewnym zaskoczeniem była decyzja znakomitego soulowego labelu Daptone (tego samego, który odkrył dla nas Charlesa Bradleya), żeby w 2016 roku utworzyć sublabel Wick Records, który wyda debiutancki album grupy The Mystery Lights. Dla tych, co uważnie słuchają muzyki, jasne jest, że "The Mystery Lights" to taka płyta, dla której warto założyć wytwórnię. To czysta energia, wyrażona w oldschoolowym rock’n’rollu doprawionym folkiem, bluesem i psychodelią.

DJ Paypal & DJ Taye

Pochodzi ze Stanów, rezyduje w Berlinie, gra muzykę z Chicago. Producent DJ Paypal to jedna z najbardziej prominentnych postaci footworku, czego dowiódł debiutanckim albumem "Sold Out", wydanym przez Brainfeeder jesienią 2015 roku. DJ Taye zadebiutował płytą "Still Trippin’" (Hyperdub) w marcu br. i rzeczywiście - co to jest za trip! Obaj należą do renomowanej ekipy Teklife, co oznacza, że rozkręcą imprezę, która porwie was wybuchową miksturą energii, humoru i tempa.

ARRM

Artur Rumiński jest jednym z tych polskich muzyków, którzy regularnie wracają na sceny OFF Festivalu, tak wiele mają do zaoferowania. Odprawiał już gusła z Furią, walczył ze słońcem na czele Thaw, a tym razem pojawi się we wcieleniu, które choć wydaje się spokojniejsze, niesie w sobie wiele niepokoju i emocjonalnej głębi. Fale dźwięku generowane przez ARRM płyną co prawda szerokim korytem wyżłobionym przez ambient i post-metal, ale zdarza im się też zboczyć z kursu w nienazwane, kosmiczne rejony.

Podczas tegorocznej edycji OFF Festivalu wystąpią również wcześniej ogłoszeni: Ariel Pink, Grizzly Bear, Zola Jesus, Jon Hopkins Live, Aurora, Turbonegro, Clap Your Hands Say Yeah z płytą "Some Loud Thunder", Marlon Williams, John Maus, ...And You Will Know Us by the Trail of Dead grają "Source Tags & Codes", Big Freedia, David August, Egyptian Lover, Le Mystere Des Voix Bulgares (The Mystery of the Bulgarian Voices), Oxbow, Bishop Nehru, King Ayisoba, Housewives, Chastity Belt, Or:la, Jacques Greene, The Brian Jonestown Massacre, Wednesday Campanella, Hańba!, Furia, The Como Mamas, Coals, Moses Sumney, Yasuaki Shimizu, Yellow Days, Legendarny Afrojax, Nanook Of The North, Bass Astral x Igo, Sorja Morja, Skalpel Big Band oraz Sonbird.

OFF Festival Katowice 2018 odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia, w Dolinie Trzech Stawów.