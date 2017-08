Nothing But Thieves wraca do Polski

​Formacja Nothing But Thieves wystąpi w Polsce. Grupa zagra 28 listopada w warszawskiej Progresji.

Nothing But Thieves znów wystąpią przed polska publicznością /Tasos Katopodis /Getty Images

Będzie to koncert w ramach promocji nowego albumu Nothing But Thieves "Broken Machine", który ukaże się 8 września.

Reklama

Następcę hitowego debiutu z 2015 roku (z którego wydano aż 8 singli) wyprodukował Mike Crossey (The 1975, Foals, Arctic Monkeys i Twenty One Pilots), a materiał nagrano w Ranch Studios w Kalifornii. Krążek promują dobrze przyjęte single "Amsterdam" i "Sorry".

Dotychczasowe występy Nothing But Thieves przyniosły im renomę jednej z najlepszych, młodych grup koncertowych na świecie. Są także ulubieńcami polskiej publiczności, przed którą występowali już wielokrotnie, ostatnio na tegorocznym Przystanku Woodstock.

W roli supportów zagrają The Xcerts oraz Airways.

Bilety na koncert w Progresji będą dostępne 25 sierpnia.

Clip Nothing But Thieves Amsterdam

Sprawdź tekst utworu "Amsterdam" w serwisie Teksciory.pl!