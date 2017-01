Night of Proms ponownie w Polsce. Koncerty w Łodzi i Warszawie

Night of the Proms wraca do Polski. Seria koncertów, która od ponad 30 lat cieszy się olbrzymią popularnością w Europie, po raz czwarty zawita do naszego kraju. Nadchodząca edycja odbędzie się 24 marca 2017 roku w Warszawie oraz 25 marca 2017 roku w Łodzi.

Night of the Proms - to jedna z najważniejszych halowych imprez muzycznych na świecie. Główną ideą tego przedsięwzięcia jest unikatowe połączenie muzyki klasycznej z popularną muzyką rozrywkową w wykonaniu największych gwiazd.

To interaktywna zabawa z publicznością, podczas której nowy wymiar przebojom muzyki pop nadaje kilkudziesięcioosobowa orkiestra symfoniczna oraz chór. Night of the Proms od wielu lat regularnie odbywa się m.in. w Holandii, Niemczech, Danii, Francji i USA. Na scenach pojawiały się takie gwiazdy jak Sting, Andrea Bocelli, James Brown, Joe Cocker, Seal i wielu innych. W Polsce impreza po raz pierwszy odbyła się w 2014 roku. Wystąpili wówczas: OMD, Amy Macdonald, John Miles oraz Natalia Kukulska.

Gwiazdami nadchodzącej edycji Night of the Proms Polska będą: UB40, Anastacia, Ronan Keating i Margaret.

Oprócz głównych gwiazd podczas Night of the Proms polska publiczność będzie mogła posłuchać także Natalie Choquette - kanadyjskiej śpiewaczki operowej, cenionej za oryginalne interpretacje klasycznych utworów, którym dzięki swojemu wyjątkowemu poczuciu humoru nadaje zupełnie nowy wymiar, oraz artystów znanych już z poprzednich edycji: światowej sławy orkiestrę Il Novecento pod dyrekcją Alexandry Arrieche, Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej oraz Johna Milesa - brytyjskiego wokalistę, autora tekstów i kompozytora, który bierze udział w niemal każdej edycji Night of the Proms.

Koncerty Night of the Proms odbędą się 24 marca w Warszawie (Hala Torwar) oraz 25 marca w Łodzi, (Atlas Arena). Bilety do nabycia już od 49 złotych.

