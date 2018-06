Nicki Minaj i Future w Polsce w 2019 roku!

Nicki Minaj i Future po raz pierwszy wystąpią w Polsce. Gwiazdy hip hopu wyruszają wspólnie w trasę koncertową "NickiHndrxx". Zagrają 24 lutego 2019 roku w łódzkiej Atlas Arenie.

Nicki Minaj pwystąpi dla polskiej publiczności /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Zdobywczyni prestiżowych nagród, Nicki Minaj znana z wyjątkowo energetycznych występów i wielokrotnej dominacji na listach przebojów połączy scenę z Future, w ramach wspólnej trasy koncertowej. To będzie jeden z najgłośniejszych i najbardziej wyczekiwanych koncertów 2019 roku. Artyści do Polski przyjadą po raz pierwszy.



"Trasa obejmie 50 największych hal świata, w tym Toronto, Nowy Jork, Los Angeles, Monachium, Paryż, Londyn i co najważniejsze na tej liście jest także Łódź" - podkreśla Mateusz Pawlicki z agencji Prestige MJM.

Koncerty będą promować najnowszy album artystki "Queen", którego premiera zaplanowana jest 10 sierpnia.



Charyzmatyczna autorka "Anacondy", Nicki Minaj to światowej sławy gwiazda, okrzyknięta mianem królowej rapu. Współpracowała z największymi nazwiskami branży muzycznej: Beyonce, Drake, Ariana Grande, David Guetta, Jason Derulo, Lil Wayne, czy Madonna. Jej najnowsze single "Barbie Tingz" i "Chun-Li" promujące nową płytę to produkcje, które codziennie nabijają kolejne miliony odsłon.



Nicki Minaj zajmuje zaszczytne miejsce w rankingu Hip Hop Cash Kings wg "Forbes" i jest w nim jedyną żeńską raperką. Kontrowersyjna, szokująca i niezwykle rozpoznawalna osobowość sceniczna zapowiada prawdziwie amerykańskie show. Do Polski przyjedzie z własną produkcją, po której można spodziewać się efektów na najwyższym światowym poziomie.



- Świadczą o tym chociażby produkcje poprzednich tras koncertowych, kilkupiętrowe sceny i niesamowite oprawy wizualne. Czego możemy spodziewać się w Polsce? Szczegóły wkrótce, jednak jedno jest pewne - poprzeczka idzie w górę! - zapewnia Marek Kurzawa z agencji Prestige MJM.

Clip Nicki Minaj Barbie Tingz

Nicki wyruszy w trasę wraz z Future. Amerykański raper znany przede wszystkim z głośnego hitu "Mask Off", czy "Low Life" nagranego z The Weekend, aktualnie promuje swój najnowszy projekt "Superfly". Artysta mocno wpisany w świat hip hopu, określany jest mianem inspirującego cienia, który zawisł nad gatunkiem. Na jego koncie nie zabrakło współpracy również z Drake czy Lil Wayne. Wzrastająca popularność, milionowe streamingi, wypełniane po brzegi hale, produkcje rapera znane i uznawane już na całym świecie to idealne dopełnienie trasy, w ramach której Nicki Minaj i Future zaprezentują się na jedynym show w Polsce.



Koncert odbędzie się 24 lutego w łódzkiej Atlas Arenie.



Sprzedaż biletów rozpoczyna się w piątek, 15 czerwca, o godzinie 10.