Australijska wokalistka ogłosiła kameralną, akustyczną trasę koncertową. 26 kwietnia wystąpi w warszawskiej Stodole.

Natalie Imbruglia wystąpi w Polsce /Stuart C. Wilson / Getty Images

"Jestem bardzo podekscytowana powrotem do koncertowania i cieszę się, że wybrałam kameralne sale w ramach podziękowania moim fanom - powiedziała artystka, dodając - Uwielbiam atmosferę mniejszych sal. Czuję, jakbym śpiewała dla każdego widza z osobna i widzę, w jaki sposób odbierają to, co mam im do przekazania".

Podczas koncertów Natalie wykona swoje największe przeboje, w tym utwory z ostatniej płyty "Male (2015 rok). Trasa koncertowa rozpocznie się 22 kwietnia w Moskwie i będzie trwać do końca maja bieżącego roku. W Polsce wokalistka wystąpi 26 kwietnia w Warszawie (klub Stodoła). Koszt biletów to 121 złotych.



Natalie Imbruglia karierę zaczęła dzięki singlowi "Torn" z 1997 roku (cover utworu grupy Ednaswap z 1995 roku). Numer podbił listy przebojów na każdej szerokości geograficznej i trafił do czołowej setki najlepiej sprzedających się singli wszech czasów w Wielkiej Brytanii.



Debiutancki krążek Australijki "Left of the Middle" (1997 rok) rozszedł się w siedmiu milionach egzemplarzy.

Kolejne albumy - "White Lilies Island" (2001 rok) i "Counting Down the Days" (2005 rok) - nie odniosły już tak spektakularnego sukcesu, chociaż ich sprzedaż utrzymała się na wysokim poziomie.

Czwarta płyta, "Come to Life" z 2009 roku, nie dorównała poprzednikom. W Australii i kilku europejskich krajach płyta sprzedawała się tak źle, że anulowano jej brytyjską premierę. Tak, album piosenkarki, która miała jeden z największych przebojów na Wyspach, w ogóle nie trafił tam na półki sklepowe.

Po płytowej wpadce Imbruglia zawiesiła działalność muzyczną i zajęła się aktorstwem. Z kolejnym, piątym albumem "Male" wokalistka powróciła po sześciu latach przerwy.



Inspirację na materiał do krążka piosenkarka znalazła w swoich ulubionych artystach płci przeciwnej. "Male" to zbiór klasycznych i współczesnych coverów piosenek, które zostały nagrane wcześniej przez znanych wokalistów takich jak: Cat Stevens, Damien Rice, Tom Petty, Pete Townshend, Zac Brown Band i wielu innych. Pierwszy singel "Instant Crush" wydany 22 kwietnia 2015 roku.



