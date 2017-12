Najbardziej dochodowe trasy koncertowe 2017: U2 na czele

Prawie 317 mln dolarów przyniosła grupie U2 tegoroczna trasa koncertowa "The Joshua Tree Tour 2017".

Grupa U2 podczas jednego z koncertów w ramach trasy "The Joshua Tree Tour 2017" /fot. Christian Petersen /Getty Images

W ramach tego tournee grupa U2 wykonywała w całości swój album "Joshua Tree" z 1987 r. W sumie od maja do października odbyło się 51 koncertów w Ameryce Północnej i Południowej oraz Europie.

Ponad 2,7 mln sprzedanych biletów przyniosło irlandzkiemu kwartetowi prawie 317 mln dolarów.

Drugie miejsce w rankingu najbardziej dochodowych tras 2017 r. przypadło grupie Guns N' Roses. Rozpoczęta jeszcze w kwietniu 2016 r. trasa "Not In This Lifetime..." przyniosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 292 mln dol. W sumie Amerykanie zarobili na niej ponad 430 mln dol., co daje zespołowi 6. miejsce na liście najbardziej dochodowych tras wszech czasów.

Przypomnijmy, że u boku wokalisty Axla Rose'a po latach ponownie pojawili się gitarzysta Slash i basista Duff McKagan. Gunsi w czerwcu tego roku zagrali na Energa Stadionie w Gdańsku, a 9 lipca 2018 r. będą gwiazdą muzycznego otwarcia Stadionu Śląskiego w Chorzowie po remoncie.

Podium zamyka brytyjski zespół Coldplay z wynikiem 238 mln dol. Grupa w czerwcu zaprezentowała się przed ok. 90 tys. fanów na PGE Narodowym w Warszawie.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że w rankingu magazynu "Pollstar" dominują biali mężczyźni. Jedynym wyjątkiem w pierwszej dziesiątce jest wywodzący się z Portoryko i Filipin Bruno Mars, który zarobił łącznie 200 mln dol. Wokalista w maju po raz pierwszy zaśpiewał w Polsce - wystąpił w Tauron Arenie Kraków. Z kolei w lipcu 2018 r. będzie jedną z gwiazd Open'er Festival w Gdyni.

Najmłodszym piosenkarzem uwzględnionym w rankingu jest 21-letni Ed Sheeran (124,1 mln dol.), który znalazł się wśród dziesięciu najlepiej opłacanych bohaterów światowych tras koncertowych. Żadna z wokalistek nie weszła do tej dziesiątki. Celine Dion zajęła miejsce 11. z wynikiem 101,2 mln dol., a Lady Gaga ze swoim tournee promującym płytę "Joanne" znalazła się dopiero na 15. miejscu (85,7 mln dol.).

Wspomniany Sheeran 11 i 12 sierpnia 2018 roku wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie.