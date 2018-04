Multimedialny koncert "Puls": Polscy artyści w hołdzie Halinie Poświatowskiej

​26 maja o godz. 21 na Placu Biegańskiego w Częstochowie odbędzie się multimedialny koncert pod hasłem "Puls" poświęcony Halinie Poświatowskiej. Wiersze w specjalnych aranżacjach wykonają Brodka, Renata Przemyk, Natalia Sikora, Emose Uhumnwangho, zespół Jarzębina, Skubas oraz Wojciech Waglewski.

Brodka zinterpretuje twórczość Haliny Poświatowskiej /Przemek Dzienis /materiały prasowe

Na scenie muzykom towarzyszyć będą tancerze z Wrocławskiego Teatru Tańca oraz tancerze na szarfach. Za pomocą choreografii przygotowanych przez Bożenę Klimczak (wieloletni choreograf Opery Wrocławskiej) będą opowiadać historię życia Poświatowskiej. Całość widowiska dopełni specjalnie przygotowany na ten wieczór video mapping. Za scenariusz i reżyserię odpowiada wrocławski duet Generalnie Smakowicie - Marzena Kopczyńska Urlich i Michał Gawlicz.

Wstęp na wydarzenie jest darmowy.

Halina Poświatowska żyła 32 lata, z których prawie 20 spędziła w szpitalach. Choroba serca, której nabawiła się w wyniku powikłań po anginie, na którą zachorowała podczas wojny, zdefiniowała całe jej życie. Przygoda z poezją zaczęła się w jednym z krakowskich szpitali - tamtejszy profesor zauważył jej talent i przyprowadził do niej Wisławę Szymborską. Męża, który również chorował na serce i po dwóch latach małżeństwa uczynił ją młodą wdową, poznała w sanatorium, a możliwość rozpoczęcia prestiżowych studiów w Stanach Zjednoczonych pojawiła się przy okazji wyjazdu na skomplikowaną operację serca.

"Chcemy uciec od przyjętego w Polsce sposobu opowiadania poezji, dlatego nie będzie to koncert poezji śpiewanej. Jej tragiczny życiorys, syndrom zamknięcia, fakt że większość swojego życia spędziła w izolacji (dom, szpital), skierowały nas w stronę drum & bass i trip hopu - gatunków, które chyba w najlepszy sposób są w stanie oddać jej sytuację, osobowość i twórczość. Uznaliśmy, że dźwięki nawiązujące do muzyki Portishead, Massive Attack czy Roni Size najlepiej nam do tego posłużą" - zapowiadają organizatorzy.

Przygotowaniem aranżacji zajął się James Morton - jeden z najzdolniejszych saksofonistów w Wielkiej Brytanii, na co dzień grający z zespołem The Herbaliser. Natomiast do współpracy zaproszeni zostali muzycy (w większości pochodzący z Bristolu), którzy w dużej mierze tworzyli światową scenę trip-hopu i drum & bass.

Zespół tworzą:

James Morton (The Herbaliser, NPG Hornz, Raphael Saadiq) - alto sax

Angelo Bruschini (Massive Attack) - guitar

DJ Suv (Raprazent, Fresh 4, Mercury Prize winner) - DJ / producer

Si John (Roni Size Reprazent ) - bass guitar / synth

Oliver Parfitt (The Herbaliser) - Moog/ keyboards

Simon Lea (James Blunt, Ronnie Wood, Katie Melua, Temperance Movement) - drums

Tomasz Bura (Etienne Mbappe) - piano/ keyboards

Everton Thomas - (Lee Scratch Perry, Courtney Pine) - sound engineer

Koncert dla Haliny Poświatowskiej jest kolejnym z serii okolicznościowych koncertów, organizowanych przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowa. Od kilku lat w Dzień Samorządu Terytorialnego przygotowywane są specjalne koncerty, dedykowane osobom ze świata sztuki, muzyki, bądź tym, którzy związani byli z Częstochową. Po koncertach dla Janusza Gniatkowskiego, Kaliny Jędrusik i Krzysztofa Komedy nadszedł czas na urodzoną w Częstochowie poetkę - Halinę Poświatowską.