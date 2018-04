​Muchy znów zagrają "Xerroromans"

23 maja w Grizzly Gin Barze Muchy dadzą wyjątkowy, drugi po koncercie-niespodziance na Enea Spring Break, występ. Po niesamowicie entuzjastycznym przyjęciu na poznańskim festiwalu, gdzie w wypełnionym do granic możliwości klubie fani wyśpiewali wszystkie wersy wraz z liderem grupy, tym razem publiczność ma szansę zobaczyć Muchy w oryginalnym składzie w Warszawie.

Michał Wiraszko i koledzy nagrają nowy album? /Jakub Walczak / Reporter

"Obok ulic i miejsc" to nowy utwór Much promujący reedycję kultowego "Terroromansu". Album ukazuje się w jubileuszowej edycji po raz pierwszy na winylu i dwupłytowym kompakcie, uzupełnionym o "Galanterię" - pierwsze demo zespołu.

Wideo Muchy - Obok Ulic i Miejsc

Reklama

Po niemal dwóch latach koncertowej ciszy, poświęconych na projekty filmowe "Powracająca FALA" i "Reakcja łańcuchowa", Muchy wracają w oryginalnej konfiguracji personalnej i nagrywają premierowy utwór "Obok ulic i miejsc".

"Terroromans" ukazał się na przełomie 2007 i 2008 roku, szturmem zdobywając świadomość branży muzycznej i słuchaczy w całym kraju. Świetnie oceniany i szeroko komentowany, pozwolił grupie zagrać do dziś około 700 koncertów i wydać kolejnych sześć albumów. Zdobywając wiele nominacji i nagród "Terroromans" stworzył bezprecedensowe wówczas na polskie warunki zjawisko promocji zespołu w mediach społecznościowych i zyskał środowiskowy, niemal pokoleniowy wymiar.

Dziesięć lat później "Terroromans" doczekał się pierwszego wydania winylowego i dwupłytowego wydania kompaktowego. "Mam nadzieję, że nowy utwór to nie tylko dodatek do reedycji naszego debiutu. Chcemy z tym materiałem pojechać w trasę, a następnie usiąść do całego, nowego albumu" - mówi lider Much, Michał Wiraszko.

Przypomnijmy, że to w oryginalnym składzie Muchy nagrały swoje najbardziej znane utwory, takie jak "Miasto doznań", "Najważniejszy dzień", "Galanteria" czy "Przesilenie". Ostatnim autorskim, pełnowymiarowym albumem Much jest "Karma Market" z roku 2014.

Sprzedaż biletów na warszawski koncert startuje 27 kwietnia.