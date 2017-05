​Mount Kimbie na dwóch koncertach w Polsce

Londyński duet Mount Kimbie dwukrotnie wystąpi w Polsce. Koncerty odbędą się 11 listopada w warszawskim klubie Niebo i 12 listopada w krakowskim Kwadracie.

Duet Mount Kimbie wystąpi dla polskiej publiczności /materiały prasowe

Mount Kimbie to duet, który w szybkim tempie przekroczył status lokalnego duetu DJ-ów, by grać na całym świecie w klubach, których nie powstydziłyby się największe gwiazdy muzyki elektronicznej. Tworzą kompozycje określane mianem "post-dubstepu", które z pewnością spodobają się fanom The XX, Jamesa Blake’a, Floating Points czy SBTRKT.

Dwa lata po debiucie na londyńskiej scenie wydali album "Crooks & Lovers" z singlem "Carbonated", którym zachwycili krytyków. Producenci wymieniani byli w zestawieniach "Best of 2010" przez m.in. NME, Pitchfork, Mixmag czy Resident Advisor.

W 2011 zremiksowali single artystów takich jak James Blake, The XX, Foals, Andreya Triana i The Big Pink, przypominając scenie elektronicznej o swoich umiejętnościach, by rok później dołączyć do Warp Records i wydać "Cold Spring Fault Less Youth".



Polskiej publiczności dali się poznać, występując na festiwalach i w roli supportu The XX, a tym razem wracają na swoje klubowe koncerty z nowym materiałem. Na nowe nagrania kazali fanom czekać cztery lata. Do tej pory światło dzienne ujrzały singel "We Go Home Together", w którym duet wspomaga James Blake i "Marylin", nagrany z Micachu.

Sprzedaż biletów na wydarzenia rusza 12 maja.