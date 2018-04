Morcheeba pierwszą gwiazdą Soundedit Festival w Łodzi

Poznaliśmy pierwszą gwiazdę jubileuszowej 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit - to wracająca po pięciu latach przerwy grupa Morcheeba.

Twarzą i wokalistką grupy Morcheeba jest Skye Edwards /Ilya S. Savenok /Getty Images

Grupa Morcheeba powstała w Londynie w 1995 roku. Założyli ją bracia Ross i Paul Godfreyowie - muzycy zafascynowani amerykańskim brzmieniem lat 60. Wokalistka Skye Edwards, która dołączyła do rodzeństwa, wniosła do zespołu elektryzujący głos, ale również wpłynęła na jego muzykę oraz rytmy funky i hip hopu.

Reklama

Gdy zaczynali stawiano ich w jednym rzędzie obok Massive Attack, Portishead, choć Morcheeba nigdy nie była tak mroczna jak zespoły z Bristolu, a pokrewnymi duszami zdawali się raczej: Zero 7, Goldfrapp czy Thievery Corporation. Trip hop w wydaniu Morcheeby nabiera jaśniejszych barw, choć nuta melancholii dodaje piosenkom Anglików niepowtarzalnego uroku.

W Łodzi zespół pojawi się 26 października w Klubie Wytwórnia. Podczas festiwalu Soundedit Brytyjczycy zaprezentują materiał z szykowanej na 1 czerwca nowej płyty "Blaze Away", która ukaże się po 5-letniej przerwie.

Clip Morcheeba Rome Wasn't Built In A Day

Muzycznie będzie to powrót do ekspresyjnego zacierania i miksowania wielu gatunków muzycznych. Muzycy postanowili, że nie będzie żadnego artystycznego szablonu czy schematu dla dziesięciu utworów na płycie, nie będzie żadnych ograniczeń stylu. Nie będzie też zasad, których by nie próbowano złamać.

"Na 'Blaze Away' postaraliśmy się sięgnąć po wiele wpływów znanych z wczesnych nagrań Morcheeby. Słuchaliśmy mnóstwo bluesa z lat 50., rocka psychodelicznego z lat 60., dub reggae lat 70. Nie zabraknie nawiązań do lat 80., czyli stylu electro oraz hip hopu lat 90. Cokolwiek nas zainspirowało, staraliśmy się podążać tym tropem" - mówi Ross Godfrey, producent najnowszej płyty Morcheeby.

Zapowiedzią albumu jest pierwszy singel "Never Undo".

Clip Morcheeba Never Undo (Lyric Video)

Roots Manuva gości w tytułowym utworze "Blaze Away". Francuska gwiazda - Benjamin Biolay - śpiewa duet ze Skye w zmysłowym "Paris Sur Mer", który to utwór jest fantazją o Paryżu. "It's Summertime" to przebojowy utwór z psychodeliczną gitarą, do którego Kurt Wagner napisał słowa. Jest również sekcja dęta - Zion Train, która grała na przełomowym albumie Morchebby z lat 90. - "Big Calm".

Brytyjscy pionierzy trip hopu wydali osiem płyt, które sprzedały się w łącznym nakładzie ponad 10 milionów egz. Ich muzyka pojawiała się w wielu filmach i serialach, od "Traffic" po "Rodzinę Soprano". Dziś do spuścizny Skye i braci Godfrey odwołuje się młodsze pokolenie muzyków: London Grammar, Nouvelle Vague czy Bonobo.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Morcheeba Enjoy The Ride

Karnety na Festiwal Soundedit, obejmujące dni: piątek, sobotę i niedzielę (26-28 października 2018 r.) dostępne są w promocyjnej cenie 150 zł. Bilety na piątek, podczas którego wystąpi Morcheeba kosztują 110 zł.