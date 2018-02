Migos po raz pierwszy w Polsce. Grupa wystąpi na Open'er Festival

Hiphopowe trio z Atlanty wystąpi na gdyńskim festiwalu podczas pierwszego dnia imprezy (4 lipca).

Migos wystąpią w Polsce /Dia Dipasupil /Getty Images

Migos, czyli trio tworzone przez Quavo, Offseta i Takeoffa, powstało w 2009 roku, jednak na prawdziwy sukces skład czekał do jesieni 2016 roku, kiedy to do sieci trafił przełomowy dla nich singel "Bad And Boujee".

Reklama

Numer nagrany wraz z Lil Uzi Vertem otworzył raperom drogę do wielkiej kariery. Singel na pierwszym miejscu listy Billboard znalazł się trzykrotnie, a jego sprzedaż w Stanach Zjednoczonych wyniosła ponad cztery miliony egzemplarzy (dzięki czemu pokrył się czterokrotną platyną).

"Bad And Boujee" promował drugi album zespołu - "Culture" - ze stycznia 2017 roku. Płyta została wysoko oceniona przez dziennikarzy oraz fanów. Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200, łącznie sprzedając się w nakładzie ponad dwóch milionów egzemplarzy. Promowały ją również kawałki "T-Shirt" oraz "Slippery".



Clip Migos Bad and Boujee ft. Lil Uzi Vert

W styczniu tego roku Migos wypuścili swój trzeci album pt. "Culture II". Promuje go singel "Motorsport" z Nicki Minaj i Cardi B (prywatnie jest dziewczyną Offseta), a na samym krążku pojawili się m.in. Drake, Travis Scott, Gucci Mane, Post Malone i 2 Chainz.

Przypomnijmy, że Open'er Festival w Gdyni w tym roku odbywa się w dniach 4 - 7 lipca. Do tej pory ogłoszono, że wystąpią: Depeche Mode, Arctic Monkeys, Gorillaz, Bruno Mars oraz Massive Attack.