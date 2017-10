Michael Nyman gwiazdą Soundedit 2017

W ostatni weekend października w Łodzi odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit. Jedną z gwiazd będzie kompozytor muzyki filmowej Michael Nyman.

Michael Nyman, człowiek ze złotym uchem /fot. Vittorio Zunino Celotto /Getty Images

Michael Nyman wraz z 11-osobowym zespołem - Michael Nyman Band - wystąpi 29 października w Filharmonii Łódzkiej w ramach 9. edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit. W programie znajdą się wszystkie najbardziej znane kompozycje artysty, w tym utwory skomponowane do filmów Petera Greenawaya czy "Fortepianu".

Brytyjski kompozytor znany jest również jako pianista, dyrygent, lider zespołu, muzykolog, a także fotograf i filmowiec.

W trakcie uroczystej gali, która odbędzie się dzień wcześniej w Klubie Wytwórnia - w sobotę 28 października - Nyman otrzyma nagrodę "Człowieka ze Złotym Uchem" w uznaniu za "szczególną wrażliwość muzyczną" oraz spotka się z festiwalową publicznością.

Festiwal Soundedit ogłasza również, że po ubiegłorocznym sukcesie instalacji Briana Eno "The Ship" również Michael Nyman zaprezentuje instalację multimedialną w Fabryce Sztuki (Łódź, ul. Tymienieckiego 3). Ekspozycja będzie dostępna od 29 października do 18 listopada.

W 2010 r. odbyła się premiera filmu dokumentalnego "Michael Nyman Composer In Progress". To intymna opowieść o życiu artysty-kompozytora, jak i najnowszej pracy filmowca i fotografa. W tym samym roku Nyman kontynuował prace z pionierskimi dziełami radzieckiego reżysera Dzigi Wiertowa (pierwszy raz pracował nad nimi w 2002 r., kiedy to stworzył partyturę do filmu "Człowiek z kamerą filmową"). W styczniu 2010 r. powstały partytury do "Jedenastego" oraz "Szóstej części świata". Wytwórnia MN Records wydała muzykę z obu partytur na jednej płycie CD - "Vertov Sounds".

W październiku 2010 r. premierę miała staranna rekonstrukcja "klatka po klatce" filmu Wiertowa - "NYman z kamerą filmową", w której Michael Nyman wykorzystał gromadzone przez dwie dekady materiały z własnego archiwum. Wszystko to było próbą stworzenia eksperymentalnego filmu dokumentalnego.

Brytyjczyk nigdy nie narzekał na nadmierną ilość wolnego czasu. Jego terminarz pęka w szwach od występów z zespołem Michael Nyman Band, a także szeregu unikatowych koncertów z przeróżnymi współpracownikami. Artysta po raz pierwszy wyraźnie odcisnął swoje piętno w muzycznym świecie w roku 1968, kiedy to wymyślił termin "minimalizm". Już jako dwudziestokilkulatek zdobył zlecenie na napisanie libretto dla opery "Down By The Greenwood Side" Harrisona Birtwistle'a.

W 1976 r. Nyman założył własny zespół - Campiello Band (obecnie Michael Nyman Band). Przez ponad trzy dekady grupa była dla artysty laboratorium, w którym sprawdzał swoje muzyczne pomysły i kompozytorskie eksperymenty.

Brytyjczyk przez ponad trzydzieści lat cieszy się również udaną karierą kompozytora muzyki filmowej. To właśnie z osiągnięć w tej dziedzinie jest najbardziej znany opinii publicznej, choć sam nie do końca jest z tego zadowolony.

Wiele prac Michaela Nymana zawiązanych jest z dziełami Petera Greenawaya, z którym współpracował przy jedenastu filmach (w tym do kilku krótkometrażowych) w latach 1976-1991. Były to m.in. takie klasyki jak: "Kontrakt rysownika", czy "Kucharz, złodziej, jego żona i kochanek". Artysta współpracował również z Neilem Jordanem ("Koniec romansu"), Michaelem Winterbottomem ("Wonderland", "Tristram Shandy: Wielka ściema", "The Trip") oraz Andrew Niccolem ("Gattaca - szok przyszłości"). Nie można oczywiście zapomnieć o jego wybitnej muzyce do filmu "Fortepian" Jane Campion z 1993 r. Ścieżka dźwiękowa do tego obrazu wydana na płycie CD sprzedała się w ponad trzech milionach egzemplarzy.

Wideo The Piano Beach Scene - The Heart Asks Pleasure First

Michaela Nyman był także razem z Damonem Albarnem (Blur, Gorillaz) współautorem soundtracku do filmu "Drapieżcy" z 1999 r. W ostatnich latach muzyka kompozytora została wykorzystana w filmie dokumentalnym "Człowiek na linie", który w 2009 r. zdobył Oscara oraz nagrodę BAFTA. W tym samym roku jego partytura do filmu "Wymazać Dawida" zdobyła nagrodę za "najlepszą oryginalną ścieżkę dźwiękową" podczas East End Film Festival w Londynie.

Kompozytor cieszy się świetną reputacją wśród krytyków. Zawdzięcza ją pracy dla szerokiej gamy zespołów, w tym dla chórów, orkiestr symfonicznych czy kwartetów smyczkowych. Jest autorem wielu znanych oper, m.in.: "Człowiek, który pomylił żonę z kapeluszem" (1986), "Facing Goya" (2000) czy chwalona przez krytyków "Mężczyzna i chłopiec: Dada" (2003). Michaela Nyman tworzył również muzykę baletową dla wielu najwybitniejszych choreografów na Świecie.