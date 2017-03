Metallica powraca do Polski. Znamy szczegóły koncertu

28 kwietnia 2018 r. w Tauron Arenie Kraków zagra słynna grupa Metallica.

Metallica powraca do Polski /fot. Kevin Winter /Getty Images

Zespół Metallica właśnie ogłosił szczegóły europejskiej części trasy promującej wydaną 18 listopada 2016 r. album "Hardwired to Self-Destruct". Na następcę "Death Magnetic" fani musieli czekać aż osiem lat.

Reklama

W jej ramach grupa 28 kwietnia 2018 r. zagra w Tauron Arenie Kraków. Gościem specjalnym będzie norweski Kvelertak.

Przedsprzedaż biletów będzie dostępna dla członków Legacy Met Club i rozpocznie się we wtorek, 21 marca o 10:00 rano, a przedsprzedaż biletów dla wszystkich członków Fifth Members rozpocznie się tego samego dnia o godzinie 11:00. Bilety wejdą do ogólnej sprzedaży w piątek, 24 marca o godzinie 10:00.



Każdy bilet zakupiony oficjalnymi kanałami sprzedaży łączy się z możliwością odbioru fizycznej lub digitalowej kopii albumu "Hardwired...To Self-Destruct". Informacje dotyczące odbioru płyty będą zawarte w e-mailu potwierdzającym zakup biletu. Szczegółowe informacje jak sprezentować album, jeśli już go nabyłeś wcześniej, znajdą się w potwierdzeniu zakupu biletów. W przypadku wyboru fizycznej kopii albumu należy liczyć się z kosztami dostawy i innymi opłatami.



Dostępne będą również trzy specjalne opcje: bilety premium, możliwość wcześniejszego wejścia na teren koncertu, zwiedzanie pamiątkowej wystawy "Memory Remains" oraz spotkanie z zespołem.

Album "Hardwired to Self-Destruct" grupy Metallica zadebiutował na 1. miejscu w 57 krajach.

"Cudownie jest mieć ludzi, którzy nadal chcą cię słuchać. Nie możemy dogodzić każdemu. Robimy co możemy" - podkreślał James Hetfield, wokalista i gitarzysta grupy.

Dwupłytowy "Hardwired to Self-Destruct" trafił na szczyt list przebojów w m.in. USA (ponad 280 tys. egzemplarzy), Polsce (Platynowa Płyta), Niemczech, Australii i Francji.

Wideo Metallica: Nie możemy dogodzić każdemu (Associated Press/x-news)