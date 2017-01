Meshell Ndegeocello otworzy Święto Gitary we Wrocławiu

28 kwietnia w Sali Gotyckiej Starego Klasztoru we Wrocławiu wystąpi Meshell Ndegeocello. Amerykańska wokalistka, kompozytorka i basistka otworzy w ten sposób coroczne kilkudniowe Święto Gitary.

W ramach Święta Gitary do Wrocławia przyjeżdżają gitarzyści z całego świata, aby wspólnie ustanowić nowy Gitarowy Rekord Guinnessa.



Meshell Ndegeocello to jedna z największych indywidualności na współczesnej scenie muzycznej. Urodzona w Berlinie Amerykanka w swojej twórczości łączy wiele gatunków - od hip hopu, r'n'b, soulu przez reggae, funk po rock, r'n'b i jazz.

Pierwszą osobą, która dostrzegła jej talent była Madonna, która wspólnie z Meshell nagrała przebój "I'd Rather Be Your Lover". To dla jej wytwórni płytowej Maverick Records artystka nagrała swoich pierwszych pięć albumów, w tym najbardziej osobisty w całej karierze, "Bitter". Ogromnym powodzeniem cieszyły się single "If That's Your Boyfriend (He Wasn't Last Night)", "Leviticus: Faggot" oraz "Who Is He and What Is He To You?".

Zdecydowana większość materiału na płytach to jej własne utwory, choć zwykle na każdym albumie pojawia się jeden, czy dwa covery, w tym kompozycje Billa Withersa, Marvina Gaye'a czy Boba Marleya. Największym przebojem Meshell jest właśnie wykonany z Johnem Mellencampem cover "Wild Night" Vana Morrisona, który wspiął się na 3. miejsce listy Billboardu. Wyjątkiem jest tu przedostatnie wydawnictwo artystki "Pour Une Ame Souveraine: A Dedication To Nina Simone", w całości wypełnione utworami śpiewanymi niegdyś przez wielką gwiazdę jazzu.

Od 2005 roku Meshell jest także aranżerką i producentką muzyczną własnego materiału. Na liście jej współpracowników są m.in. Prince, Lenny Kravitz, The Rolling Stones, Alanis Morissette, George Clinton, Herbie Hancock, Steve Coleman, Marcus Miller i Chaka Khan. Na jej płytach pojawiają się największe gwiazdy światowego jazzu - Cassandra Wilson, Kenny Garrett, Jack de Johnette i Pat Metheny.

W czerwcu 2014 r. wydała 11. album - "Comet, Come To Me". O tym materiale Meshell mówiła, że to ćwiczenie z życia chwilą, poddanie się spontaniczności, bycie tutaj i teraz.

Ndegeocello (nazwisko, które przyjęła jako nastolatka) w języku suahili oznacza "wolną jak ptak".

Na koncie ma 10 nominacji do Grammy, a niektórzy krytycy zaliczają ją do najjaśniejszych gwiazd neo-soulu.