Raper, tekściarz i trębacz Mikołaj Kubicki rusza w trasę wraz z zespołem. W marcu i kwietniu Meek, Oh Why? zobaczyć będzie można w pięciu miastach w Polsce.

Meek Oh, Why? rusza w trasę /Mary Szatkowska /materiały prasowe

Meek, Oh Why? to pięcioosobowy zespół, balansujący pomiędzy muzyką elektroniczną, hip hopem i nowoczesnym jazzem.

Reklama

Lider zespołu Mikołaj Kubicki odpowiedzialny za słowno-muzyczną całość jest wokalistą, raperem i trębaczem. Oprócz niego w skład zespołu wchodzą: Mateusz Hulbój (wokal, elektronika live), Wawrzyniec Topa (basówka, synthy basowe), Maciej Porada (piano, elektronika live), Karol Szczygieł (pad perkusyjny, crash, elektronika live).

W dyskografii projektu znajduje się płyta "Miło było poznać", a także EP-ki "Księżniczka i buc" oraz wydany w tym roku minialbum "Rękopisy nie płoną".

Mikołaj i jego koledzy trasę rozpoczynają 31 marca koncertem w Warszawie (klub Hades). Zwieńczeniem będzie występ podczas festiwalu Spring Break w Poznaniu (21 kwietnia).



Wideo Meek, Oh Why? - Miałaś malować obraz - Rękopisy nie płoną #4

Poniżej pełna rozpiska koncertów:

30.03 - Warszawa, klub Hades

31.03 - Wrocław, Stara Piwnica

01.04 - Rzeszów, Life House

02.04 - Kraków, Alchemia

21.04 - Poznań, Red Bull Tour Bus, Dziedziniec Różany CK Zamek (Spring Break).