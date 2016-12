Martina Stoessel ("Violetta"): Koncert w Gdańsku odwołany

Zaplanowany na 5 kwietnia 2017 r. koncert Martiny Stoessel w Gdańsku/Sopocie został odwołany. Gwiazda disnejowskiego serialu "Violetta" wystąpi w Krakowie i Łodzi.

Martina Stoessel nie wystąpi w Gdańsku/Sopocie /fot. Pascal Le Segretain / Getty Images

Organizatorzy koncertów Martiny Stoessel wystosowali oświadczenie, w którym czytamy, że koncert w Ergo Arenie w Gdańsku/Sopocie został odwołany "w związku z problemami natury logistycznej i technicznej".

Reklama

"Wiemy, że jest to dla Was wielkie rozczarowanie, dlatego pragniemy Was zapewnić, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby koncert się odbył. Niestety było to niemożliwe" - przekonuje firma Live Nation.

Nabywcy biletów mogą otrzymać całkowity zwrot pieniędzy lub wymienić na wejściówki na koncerty w Krakowie lub Łodzi - wówczas otrzyma się również zwrot 50 zł za bilet. Wymiany i zwroty będą przyjmowanie do 10 lutego 2017 r.

Gwiazda serialu "Violetta" w ramach europejskiej części trasy "Tini - Got Me Started Tour" wystąpi w Krakowie (Tauron Arena, 3 kwietnia 2017 r.) i Łodzi (Atlas Arena, 6 kwietnia).

"Tini - Got Me Started Tour" jest pierwszą solową trasą Martiny "Tini" Stoessel opartą na głównej roli w filmie "Tini: Nowe życie Violetty" i kwietniowej premierze jej debiutanckiego albumu "Tini". Na koncertach nie zabraknie piosenek z filmu i serialu "Violetta", który rozpoczął światową karierę 19-letniej Argentynki.