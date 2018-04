Marillion Weekend ponownie w Polsce w 2019 roku

W dniach 12-14 kwietnia 2019 r. w Klubie Wytwórnia w Łodzi odbędzie się drugi polski tzw. Marillion Weekend.

Historia tych najczęściej 3-dniowych imprez sięga roku 2002, kiedy to miała miejsce pierwsza z nich. Dotychczas Weekendy odbyły się m.in. w różnych miastach Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Kanady i USA.

Pierwszy polski Marillion Weekend odbył się w kwietniu 2017 r. w Łodzi. Teraz zespół ujawnił, że powróci w to samo miejsce po dwóch latach.

W ciągu trzech wieczorów 12, 13 i 14 kwietnia w Klubie Wytwórnia w Łodzi brytyjska grupa Marillion zagra trzy zestawy utworów, inny każdego dnia.

"Czasami mamy specjalnych gości, czasem koncerty mają specjalny temat lub koncept" - tłumaczą zasady Marillion Weekend muzycy.

Na razie nie jest jeszcze znany szczegółowy program na 2019 r. W ub. r. Marillion w Łodzi przypomniał kolejno klasyki z całej kariery, utwory z lat 1983-87, czyli wtedy, gdy wokalistą był jeszcze Fish wymieszane z nagraniami z ostatniej płyty "F.E.A.R." z września 2016 r. oraz materiał z albumu "marillion.com".

Ceny biletów i szczegółowy program Marillion Weekend 2019 (imprezy zostaną zorganizowane w pięciu miastach w Europie i Kanadzie) będą znane w maju.

"Z punktu widzenia zespołu - nie ma nic porównywalnego. Niesamowite przygotowania składają się potem na wspaniałe koncerty. Publiczność jest niczym światowa rodzina, a atmosfera występów jest elektryzująca. Wcześniejsze weekendy zostały w naszej pamięci jako legendarne" - podkreśla wokalista Steve Hogarth.

Ceny trzydniowych karnetów:

399 zł - miejsca stojące

549 zł - miejsca siedzące (na balkonie).

Sprzedaż karnetów rusza 1 lipca 2018 o godz. 12:00.

Wideo