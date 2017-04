Marillion Weekend po raz pierwszy w Polsce: Same niespodzianki

Od piątku do niedzieli (7-9 kwietnia) trzy różne koncerty dzień po dniu w Łodzi zagra grupa Marillion. Będzie to pierwszy polski tzw. Marillion Weekend.

Historia tych najczęściej 3-dniowych imprez sięga roku 2002, kiedy to miała miejsce pierwsza z nich. Dotychczas Weekendy odbyły się m.in. w różnych miastach Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Kanady i USA.



Teraz nadszedł czas na Polskę, gdzie grupa ma szerokie grono wiernych fanów, ale też nie mniejsze w krajach ościennych, z których przyjazd już teraz zapowiada bardzo wiele osób.



W ciągu trzech wieczorów 7, 8 i 9 kwietnia w Klubie Wytwórnia w Łodzi zespół Marillion zagra trzy zestawy utworów, inny każdego dnia.

W pierwszy wieczór organizatorzy zapowiadają same niespodzianki ("klasyka zespołu z całej kariery"), w sobotę odbędzie się powrót do zamierzchłej przeszłości (lata 1983-87, czyli wtedy, gdy wokalistą był jeszcze Fish) i tej najnowszej (wykonany w całości zostanie najnowszy album "F.E.A.R." z września 2016 r.), a w niedzielę fani usłyszą materiał z płyty "marillion.com" i liczne bisy.

Każdego wieczoru na scenie pojawią się też zespoły supportujące, specjalnie wybrane przez Marillion. Będą to: Walfad (piątek), Tides From Nebula (sobota) i Fismoll (niedziela).



W piątek w kasie będą dostępne jeszcze trzydniowe karnety na miejsca stojące (399 zł). Karnety na miejsca siedzące na balkonie zostały już wyprzedane.

