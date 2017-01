Mans Zelmerlow wraca do Polski

Popularny w naszym kraju szwedzki wokalista wystąpi w warszawskiej Stodole 30 kwietnia 2017 roku.

Mans Zelmerlow wystąpi w Warszawie /Michael Campanella / Getty Images

Mans Zelmerlow międzynarodową sławę zdobył w 2015 roku, wygrywając konkurs Eurowizji piosenką "Heroes", która w ślad za sukcesem festiwalowym, szturmem podpiła stacje radiowe nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.



Wideo Måns Zelmerlöw - Heroes (Sweden) - LIVE at Eurovision 2015 Grand Final

Zelmerlow to nie tylko szwedzki piosenkarz, ale również tancerz oraz prezenter telewizyjny. Po ogromnym sukcesie w szwedzkim "Idolu" oraz później w "Tańcu z gwiazdami", Mans piął się po szczeblach kariery, występując w największych salach koncertowych w Szwecji.



Siódmy album "Chameleon" Mans stworzył we współpracy z międzynarodowej sławy tekściarzami ze studia Petera Gabriela, Real World. Promujący nową płytę singiel "Fire in the Rain" stał się kolejnym ogromnym sukcesem szwedzkiego piosenkarza i w Polsce pokrył się złotem.

Gwiazdor w naszym kraju występował wielokrotnie. Pojawiał się zarówno w programach telewizyjnych, jak i koncertach plenerowych.



- Granie w Polsce sprawia mi zawsze wiele radości. Ludzie są tu zadowoleni, znają słowa każdej piosenki. Tego lata graliśmy na przykład w Sieradzu, to był najlepszy koncert na całej trasie. Mam nadzieję często u was występować. Teraz jadę do Sopotu na dwutygodniowe wakacje. Lubię Polskę - opowiadał o koncertach w naszym kraju Zelmerlow.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mans Zelmerlow o wizytach w Polsce, swojej karierze i komponowaniu INTERIA.PL

Ostatni raz w Polsce pojawił 5 grudnia 2016 roku Mans, kiedy to wystąpił na specjalnym, mikołajkowym koncercie RMF FM w Krakowie.

Cena biletów na kwietniowy koncert wokalisty w Warszawie to 79 zł.