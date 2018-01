Mandaryna powraca na scenę

Zapomniana już nieco Marta Wiśniewska, która popularność zdobyła jako Mandaryna, po dłuższej przerwie wraca na muzyczną scenę.

Była żona Michała Wiśniewskiego i tancerka współpracująca z jego grupą Ich Troje jesienią 2013 r. ogłosiła przejście na muzyczną emeryturę.

Jako główny powód swojej decyzji Marta Wiśniewska podawała wówczas nawał obowiązków związanych z nowo otwartymi szkołami tańca, których celebrytka jest właścicielką.

"Nie mam obecnie żadnych planów związanych z tworzeniem muzyki. Jeśli jednak pojawi się jakaś propozycja nagrania piosenki, to można się nad nią zastanowić. Oczywiście, jeżeli będzie odpowiadała mi stylem" - mówiła Wiśniewska w wywiadzie dla agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Podkreślała wtedy, że nie żałuje decyzji o porzuceniu śpiewania. W słuszności jej wyboru utwierdzają ją jej podopieczni, walczący co chwilę o najważniejsze laury w konkursach tanecznych.

"Udało mi się znaleźć swoją drogę. Czuję się cudownie z tym, co robię, a dodatkowym bodźcem jest to, iż widzę, że młodzi ludzie z mojej szkoły rozwijają się i walczą o pierwsze miejsca w zawodach, coraz częściej wygrywając" - dodaje.

Na profilu Mandaryny na Instagramie pojawiło się nowe zdjęcie ze słowami "Ugly Man". Internauci w komentarzach dopytują, czy to tytuł nowego singla lub płyty. "Królowa wraca", "Czekam na singla jak więzień na wolność" - piszą fani.

Na razie ogłoszono daty dwóch koncertów po wieloletniej przerwie. 27 stycznia Mandaryna wystąpi w gejowskim klubie Hah we Wrocławiu, z kolei 2 lutego pojawi się w klubie Hush Live w Krakowie.



Marta Wiśniewska jako wokalistka zadebiutowała w 2004 roku. Rok później podczas festiwalu w Sopocie doszło do skandalu. Jej występ zakończył się kompromitacją i wygwizdaniem przez część publiczności. Wówczas też do sieci trafiło nagranie z koncertu, na którym słychać strasznie fałszującą wokalistkę, wspomagającą się playbackiem.

- Najgorszy moment miałam właśnie po tym Sopocie, gdy tak strasznie bałam się wychodzić na scenę, że po prostu trzy razy żegnałam się, pięć razy lewą ręką, sześć razy plułam do tyłu (śmiech), żeby po prostu wyjść i umieć unieść to wszystko, co czują ci ludzie stojący pod sceną - wspominała po latach w rozmowie z Interią.

W sumie Mandaryna w trakcie swojej kariery wydała trzy albumy, ostatni z nich - "AOX" - w 2009 roku. Na początku 2013 r. wypuściła jeszcze teledysk do singla "Bring The Beat". Miała to być zapowiedź czwartego albumu wokalistki pod roboczym tytułem "Sugar Sugar", płyta jednak nigdy się nie ukazała.

Debiut "Mandaryna.com" uzyskał status złotej płyty za sprzedaż ponad 35 tys. egzemplarzy. Z tego albumu pochodzi taneczny cover rockowej grupy Whitesnake - "Here I Go Again".

Na drugiej płycie "Mandarynkowy sen" (2005) znalazł się przebój "Ev'ry Night", z którym wokalistka zajęła 2. miejsce w półfinale Konkursu Sopot Festival 2005 o Bursztynowego Słowika.

Tym razem Mandaryna również sięgnęła po przeróbki - na drugiego singla trafił utwór "You Give Love a Bad Name" (w oryginale Bon Jovi). Wokalistka nagrała także swoje wersje "Windą do nieba" 2 plus 1 i "A Spaceman Came Travelling" Chrisa de Burgh.