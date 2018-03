Luxtorpeda: Litza zaprasza na 50. urodziny

14 kwietnia w CK Zamek w Poznaniu odbędzie się wyjątkowy koncert grupy Luxtorpeda.

Litza (Luxtorpeda) szykuje się do 50. urodzin /Łukasz Gdak/Polska Press / East News

15 kwietnia 50 lat kończy Robert "Litza" Friedrich, przez lata gitarzysta Acid Drinkers, od 2010 r. stojący na czele Luxtorpedy.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Luxtorpeda Autystyczny

Reklama

Muzyk ma na koncie również występy w grupach Turbo, Creation Of Death, Flapjack, Kazik Na Żywo, 2Tm2,3 i Arka Noego.



Okrągłe urodziny Litza świętować będzie w Poznaniu. W CK Zamek odbędzie się 500. koncert Luxtorpedy.

Na scenie pojawią się także zaprzyjaźnione zespoły: Penerra, EneDueRabe i Armia.

"Więc - jak widać - okazji do świętowania mamy wiele :)" - czytamy w opisie wydarzenia.

Litza obecnie dochodzi do zdrowia po upadku ze sceny w Rzeszowie w połowie lutego. Muzyk złamał wówczas pięć żeber. Pękły też dwa druty trzymające mostek.

Ostatnia, czwarta płyta grupy to "MYWASMYNAS" z kwietnia 2016 r.

- Te pięć lat koncertowych wiele razy pokazało nam, że jesteśmy słabi. Gramy, tak jak gramy, ale to ma sens, bo jesteśmy razem. Żeby to zaśpiewać, to trzeba trochę zagrać, pobyć ze sobą. To jest nasze doświadczenie, że jesteśmy słabi jako ludzie, nie tylko jako muzycy, ale jako ojcowie, mężowie, przyjaciele, rozmówcy w wywiadach. Ale jak jesteśmy razem, to co robimy, daje ludziom trochę radości - mówił Interii Litza.

- Czujemy z nimi taką więź, że mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby zaśpiewać 'My was, wy nas - wspieramy'. Poza tym cała płyta jest o jedności, o szukaniu jedności, tego co nas łączy - podkreśla.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Luxtorpeda: Jesteśmy słabi INTERIA.PL

Clip Luxtorpeda SIÓDME

Sprawdź tekst utworu "Siódme" w serwisie Teksciory.pl!