Lenny Kravitz w Krakowie: Curtis Harding supportem

Nazywany "człowiekiem duszy" amerykański wokalista i muzyk Curtis Harding będzie rozgrzewał publiczność przed koncertem Lenny'ego Kravitza w Tauron Arenie Kraków (8 czerwca).

Curtis Harding wystąpi przed Lennym Kravitzem w Krakowie /Moses Robinson /Getty Images

Muzyka Curtisa Hardinga jest uduchowiona, a teksty piosenek są zarówno sugestywne, jak i prowokacyjne. W głosie Amerykanina usłyszymy ból, przyjemność, tęsknotę, czułość, smutek i siłę - całą gamę emocji.

Wieloletnie obcowanie z różnymi scenami muzycznymi i ogromny bagaż doświadczeń pozwoliły artyście znaleźć unikalną niszę.

Specjalnością Curtisa Hardinga jest synteza: "Wszystko, czego się nauczyłem z różnych gatunków muzycznych mieszam w jednej puli i wymyślam coś nowego".

Jego dobrze przyjęty solowy debiut w 2014 r. "Soul Power" był pierwszą iteracją formuły, a nowy album "Face Your Fear" potwierdza, że ten kierunek jest dokonały. Wspólnie z Samem Cohenem oraz Dangerem Mousem, stworzyli album, który opowiada o naszych codziennych emocjach związanych np. z utraconą miłością w "Ghost Of You", uwodzeniem w "Welcome To My World", szukaniem przebaczenia w "Wednesday Morning Atonement" czy poświęceniem w "Need My Baby".

Lenny Kravitz wydał dziesięć albumów studyjnych, które sprzedały się w nakładzie ponad 38 milionów egzemplarzy na całym świecie. Premiera najnowszego albumu "Raise Vibration" zaplanowana jest na 7 września. Pierwszym regularnym singlem promującym nowy album będzie utwór "Low", którego premiera radiowa zaplanowana jest na 25 maja.

Pod koniec maja rozpocznie się europejska część trasy "Raise Vibration". W jej ramach 8 czerwca wystąpi w Tauron Arenie Kraków."Nie byłem pewien, w którą muzyczną stronę się udać. Nigdy nie czułem się tak zdezorientowany, co mam dalej robić. To było dość przerażające" - mówił Kravitz o problemach przy pracy nad nowym albumem w rozmowie z "Rolling Stone".

Przebywając w swoim domu na Bahamach, pewnej nocy obudził się nagle mając gotową piosenkę w głowie. Szybko przeniósł się do domowego studia i nagrał surową wersję nowego utworu.

W kolejnych nocach sytuacja się powtarzała - Kravitz budził się z następnymi piosenkami, które od razu starał się rejestrować w studiu, lub chociaż zapisywać czy nagrywać melodię na telefon.

"Pomyślałem sobie, że to jest właśnie to. Kiedy już zacząłem ten proces, wszystko zaczęło ze mnie wypływać. Wyśniłem sobie ten album" - twierdzi Kravitz.

Wokalista tradycyjnie zarejestrował partie niemal wszystkich instrumentów samodzielnie, a w studiu pomagał mu stały współpracownik, gitarzysta Craig Ross.

Laureat czterech statuetek Grammy ma w dorobku 10 studyjnych płyt. Ostatnia z nich to "Strut" z września 2014 r.

W ramach promocji tego materiału wokalista i multiinstrumentalista dwukrotnie wystąpił w Polsce - w połowie grudnia 2014 r. w Atlas Arenie w Łodzi i na początku sierpnia 2015 r. w Ergo Arenie w Gdańsku/Sopocie.

Do Krakowa Lenny Kravitz powróci po dziewięciu latach - w 2009 r. był jedną z gwiazd Wianków.

Występował też w takich filmach, jak "Igrzyska śmierci", "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", "Hej, skarbie" i "Kamerdyner".