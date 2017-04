Kraków Live Festival: Wiz Khalifa gwiazdą drugiego dnia

Amerykański raper Wiz Khalifa to kolejny wykonawca, który pojawi się na Kraków Live Festival.

Wiz Khalifa wystąpi w Krakowie /Paweł Skraba /Reporter

Wiz Khalifa to jeden z najpopularniejszych raperów. Na koncie ma sześć albumów studyjnych. Ostatni z nich, "Khalifa", ukazał się w lutym 2016 roku.

Na koncie ma również takie przeboje jak: "Black and Yellow", "Roll Up", "No Sleep" oraz "Young, Wild & Free" (w duecie ze Snoop Doggiem). Największym hitem Khalify jest niewątpliwie "See You Again", singel nagrany na potrzeby filmu "Szybcy i wściekli 7" razem z Charliem Puthem.

Sporą popularnością cieszył się również utwór stworzony wraz z Imagine Dragons, Lil Waynem, Ty Dolla Signem i Logicem "Sukcer For Pain", promujący film "Legion samobójców".

Przypomnijmy, że Wiz Khalifa w zeszłym roku był gwiazdą Open’er Festival.

Na Kraków Live Festival zobaczyć będzie można również: Ellie Goulding, Lanę Del Rey i Alt-J. Impreza odbędzie się w dniach 18-19 sierpnia.



