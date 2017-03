Korn na Festiwalu Legend Rocka 2017

15 sierpnia w Dolinie Charlotty (między Ustką a Słupskiem) zagra amerykańska grupa Korn. Decyzja organizatorów wywołała spore zamieszanie wśród fanów imprezy.

Jonathan Davis z grupą Korn wystapi na Festiwalu Legend Rocka /fot. Theo Wargo / Getty Images

Festiwal Legend Rocka odbywa się w Dolinie Charlotty w Strzelinku (między Słupskiem a Ustką). W tym roku odbędzie się 11. edycja imprezy.

Wiadomo już, że na festiwalu zagrają: The Orchestra starring former members of Electric Light Orchestra (12 lipca), zespół złożony z byłych muzyków Yes - ARW (13 lipca) i Patti Smith (13 sierpnia). Teraz do składu dołącza legenda nu metalu - zespół Korn. Koncert odbędzie się 15 sierpnia.



"Organizatorzy Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty od dłuższego czasu zapowiadali próbę przesunięcia w czasie do lat 90. programu tej imprezy. Właśnie to nastąpiło" - czytamy.

To właśnie "przesunięcie" wywołało spore zamieszanie wśród fanów festiwalu, który do tej pory przyciągał przede wszystkim sympatyków rocka głównie z lat 60. i 70. W poprzednich latach w Dolinie Charlotty występowali m.in. Robert Plant, Santana, ZZ Top, Bob Dylan, Ian Anderson (Jethro Tull), Deep Purple, Whitesnake, Mike & The Mechanics, Alice Cooper, John Mayall, Paul Rodgers, Marillion, Uriah Heep, Thin Lizzy, Robbie Krieger i Ray Manzarek (The Doors), Saxon, UFO, Fish, Colosseum, Alvin Lee (eks-Ten Years After), Jack Bruce (Cream), Suzi Quatro, Arthur Brown, Eric Burdon, Procol Harum, Wishbone Ash, The Yardbirds, Slade, T.Rex, Budgie, Sweet, Nazareth, Ten Years After i Bonnie Tyler.

Początki grupy Korn sięgają pierwszej połowy lat 90. Do tej pory Amerykanie wydali 12 albumów studyjnych. Ostatni "The Serenity In Suffering" - pierwszy po trzech latach przerwy - ukazał się w październiku 2016 r. Za produkcję odpowiadał Nick Raskulinecz (m.in. Foo Fighters, Deftones, Mastodon, Rush). Gościnnie na płycie pojawił się Corey Taylor ze Slipknot.

Według zapowiedzi, "The Serenity In Suffering" to powrót do numetalowych brzmień znanych z m.in. "Issues", "Untouchables" i "Take A Look In The Mirror".

W ostatnim czasie Amerykanie regularnie odwiedzają nasz kraj - 31 marca zagrają też w Warszawie.



"The Serenity In Suffering" zapowiadał singel "Rotting In Vain". Bohaterem teledysku jest niepokojący osobnik, o fizjonomii budzącej strach, a do tego obdarzony magicznymi zdolnościami. Wciela się w niego szkocki aktor Tommy Flanagan, którego znamy z roli Filipa "Chibsa" Telforda w serialu "Synowie Anarchii".



"'Rotting In Vain' to utwór o pewnym mrocznym miejscu i byciu w sytuacjach, których nie lubię" - tłumaczy wokalista Jonathan Davis.

"Czy to w związkach, czy w poczuciu, że gdzieś utknąłem albo, że ktoś stara się mnie w bolesny sposób wykorzystać. Wtedy całe lata zajmuje znalezienie wyjścia z takiej sytuacji. Stąd tytuł: 'gnijesz na próżno'" - dodaje.

