Koncert "Cohen i kobiety": Plejada gwiazd w Łodzi

To będzie niezwykły, poruszający koncert piosenek Leonarda Cohena – legendarnego mistrza liryki, kompozytora i poety. Jego utwory w tłumaczeniu Macieja Zembatego zinterpretują na nowo czołowe polskie wokalistki, reprezentujące różne style i różne pokolenia. Finałowy koncert Festiwalu Łódź Czterech Kultur odbędzie się 17 września o godz. 19 w Klubie Wytwórnia.

Plakat koncertu "Cohen i kobiety"

Na jednej scenie w Łodzi wystąpią: Matylda Damięcka, Ania Dąbrowska, Martyna Jakubowicz, Gaba Kulka, Iza Lach, Anita Lipnicka, Grażyna Łobaszewska, Maria Peszek, Julia Pietrucha, Renata Przemyk, Natalia Przybysz i Daria Zawiałow. Niezapomniane: "In My Secret Life", "Suzanne" czy "Dance Me To" "The End Of Love" zyskają nowy, kobiecy wymiar.

Koncepcję artystyczną wydarzenia opracował znany producent muzyczny, kompozytor i muzyk, znany chociażby z Republiki - Leszek Biolik.

"Cohena znałem właściwie od zawsze. Tak jak słuchacz może poznać artystę. Wielokrotnie porywany muzycznymi fascynacjami, wiedziałem że zawsze mogę do niego wrócić. I wracałem" - mówi Biolik. "I choć nie napisze już nic więcej, podczas finału Festiwalu Łódź Czterech Kultur przemówi głosem niezwykłych kobiet. Dla mnie, prywatnie, możliwość współtworzenia tego koncertu, to wielki prezent od życia, możliwość okazania szacunku i niezwykła podróż..." - podkreśla producent.

Jak zapowiadają twórcy projektu, będzie to energetyczne i magiczne spotkanie przyjaciół, grających utwory mistrza, który swoją twórczością inspirował kilka pokoleń artystów, a przecież Leonard Cohen wydał czternaście albumów studyjnych. Za oprawę wizualną koncertu odpowiada między innymi Matylda Damięcka, która również zaprojektowała plakat koncertu.

Leonard Cohen zmarł 7 listopada 2016 roku w Los Angeles. Piosenkarz miła 82 lata.



Festiwal Łódź Czterech Kultur odbędzie się w dniach 8 - 17 września. Organizatorem jest Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.