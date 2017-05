KNOWER przed Red Hot Chili Peppers

25 lipca na Stadionie Cracovii w Krakowie przed grupą Red Hot Chili Peppers wystąpi duet KNOWER.

KNOWER wystąpi w Krakowie /materiały promocyjne

Electropopowy duet z każdym albumem zyskuje więcej popularności, a ich ostatni krążek, wydany w 2016 roku "Life", spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony miłośników progresywnego popu.

"KNOWER rozciąga granice pomiędzy jazzem, funkiem i rozsądkiem" - chwalił Amerykanów "LA Weekly".

Duet tworzą Louis Cole i Genevieve Artadi.

Najpopularniejsze utwory grupy to "Butts Tits Money" i "The Government Knows".

Przypomnijmy, że Red Hot Chili Peppers wystąpią na Stadionie Cracovii w ramach światowej trasy koncertowej promującej nowy, jedenasty album studyjny "The Getaway". Podczas koncertu nie zabraknie również największych przebojów z ponad 30-letniej działalności rockowo-funkowej grupy.