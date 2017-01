Kings Of Leon gwiazdą Orange Warsaw Festival 2017

Amerykańska grupa Kings Of Leon została ogłoszona headlinerem pierwszego dnia Orange Warsaw Festival (2 czerwca).

Kings Of Leon powracają do Polski /fot. Bartosz Nowicki/www.bartosznowicki.pl

"Polska to jedno z moich ulubionych miejsc do grania" - mówił Caleb Followill ze sceny Tauron Areny Kraków we wrześniu 2016 r.

Takie słowa wokalista i gitarzysta Kings Of Leon powtarza niemal przy każdej okazji występu w naszym kraju. A formacja poza ostatnim halowym występem w Krakowie zaliczyła już dwukrotnie Open'er Festival w Gdyni (2009 i 2013) oraz raz Orange Warsaw Festival (2014).

Teraz powraca do stolicy - Amerykanie będą headlinerem pierwszego dnia Orange Warsaw Festival (2 czerwca), który odbędzie się na Torze Wyścigów Konnych "Służewiec". Wcześniej ogłoszono, że na festiwalu zagrają również Imagine Dragons i Justice.

Rodzinna czwórka z Nashville - w skład grupy wchodzą bracia Natan, Caleb i Jared Followill oraz ich kuzyn Matthew - promować będą wydaną w połowie października 2016 r. siódmą studyjną płytę "Walls". W nagraniach zespołowi pomagał producent Markus Dravs (m.in. Arcade Fire, Coldplay, Florence + the Machine).

