Kansas: Koncert w Polsce odwołany

Amerykańska grupa Kansas, znana z przeboju "Dust In The Wind", odwołała europejską trasę. Oznacza to, że formacja nie pojawi się 14 lipca w Sali Ziemi w Poznaniu.

Odwołanie europejskiej trasy grupy Kansas spowodowane zostało ostrzeżeniami wydanymi przez rząd Stanów Zjednoczonych i agencje federalne dotyczącymi bezpieczeństwa Amerykanów podróżujących latem po Europie.

"Członkowie Kansas są niezwykle zasmuceni faktem, że w tym roku nie będą mogli zagrać dla swoich europejskich fanów" - czytamy w oświadczeniu nadesłanym przez organizatora polskiego koncertu, firmę Rock-Serwis.

Działająca ponad 40 lat na scenie formacja ma na koncie ponad 30 mln sprzedanych płyt. Zespół łączy w swojej twórczości hard rocka z symfonicznym brzmieniem i partiami smyczków.

Amerykanie mieli prezentować klasykę z całego repertuaru (ze słynnym "Dust In The Wind" na czele), kładąc szczególny nacisk na materiał z multiplatynowego albumu "Leftoverture" (który właśnie obchodzi 40. rocznicę wydania), uzupełnioną o kilka utworów z najnowszej płyty (pierwszej po 16 latach przerwy) "The Prelude Implicit".

Pierwszym dużym sukcesem była wydana w 1976 r. czwarta płyta "Leftoverture" z przebojem "Carry On Wayward Son". Jeszcze lepszy wynik osiągnął kolejny album - "Point of Know Return" (1977), który przyniósł najbardziej znany utwór w dorobku Kansas - "Dust in the Wind".

Skład Amerykanów wielokrotnie ulegał zmianie, zespół zawieszał też działalność, by później powrócić z innymi muzykami.

W 2000 roku zespół powrócił do studia z Kerrym Livgrenem, autorem i członkiem pierwszego składu Kansas, by nagrać "Somewhere To Elsewhere", pierwsze od 20 lat dzieło, na którym wystąpiło wszystkich sześciu członków pierwszego składu: Phil Ehart, Billy Greer, Dave Hope, Kerry Livgren, Robby Steinhardt, Steve Walsh i Richard Williams.

W 2009 roku w swoim rodzinnym mieście Topeka zespół świętował 35-lecie działalności symfonicznym koncertem, podczas którego towarzyszyła mu orkiestra symfoniczna uniwersytetu Washburn pod dyrekcją Larry'ego Bairda. To niezwykłe wydarzenie, w którym gościnnie wzięli udział Kerry Livgren i Steve Morse (obecnie gitarzysta Deep Purple), uwieczniono na DVD "There's Know Place Like Home". W programie koncertu znalazły się ulubione przez fanów "Dust in The Wind", "Carry On Wayward Son" i "Point Of Know Return" oraz inne utwory z każdego albumu z dyskografii grupy.

Zainspirowani tym wydarzeniem i wydawnictwem muzycy w latach 2010-2012 odbyli w Stanach Zjednoczonych trasę symfoniczną, podczas której towarzyszyły im różne orkiestry z college'ów i uniwersytetów. Celem trasy było zwrócenie uwagi na programy muzyczne prowadzone dla studentów i zebranie funduszy na ich kontynuację. W Dzień Weterana 11 listopada 2011 roku w DAR Constitution Hall w Waszyngtonie zespół zagrał koncert specjalny z orkiestrą armii amerykańskiej, by oddać cześć wszystkim amerykańskim weteranom.

W lipcu 2014 grupa po raz pierwszy pojawiła się w Polsce. Były to zarazem jedne z ostatnich występów formacji ze Steve'em Walshem w składzie.

We wrześniu 2016 r., po 16-letniej przerwie wydawniczej, Kansas w zreformowanym składzie wydała 15 album studyjny "The Prelude Implicit", na którym znalazło się 10 nowych kompozycji napisanych przez członków zespołu i wyprodukowanych przez Zaka Rizvi, Phila Eharta i Richarda Williamsa.

Obecnie Kansas tworzą: Ronnie Platt (wokal, klawisze), Phil Ehart (instrumenty perkusyjne), Billy Greer (gitara basowa, śpiew), David Manion (klawisze), David Ragsdale (skrzypce, śpiew), Richard Williams (gitara elektryczna, gitara akustyczna) i Zak Rizvi (gitara elektryczna).