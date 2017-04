Jethro Tull na dwóch koncertach w Polsce

W grudniu dwukrotnie polskiej publiczności zaprezentuje się dowodzona przez Iana Andersona grupa Jethro Tull.

Ian Anderson powraca do Polski /fot. Mark Metcalfe /Getty Images

Koncerty Jethro Tull by Ian Anderson odbędą się 2 grudnia w Klubie Studio w Krakowie (w roli supportu polski Lizard) i 3 grudnia w Hali Łuczniczka w Bydgoszczy.



Brytyjski zespół został założony w 1967 roku przez wokalistę i flecistę Iana Andersona oraz basistę Glenna Cornicka. Pierwsze grono wiernych fanów pozyskał dzięki dawanymi w pubach i klubach południowej Anglii koncertach, natomiast szerokiej publiczności dał się poznać przy okazji wydanego w 1968 roku albumu "This Was". Na albumie znalazły się utwory w bluesowych klimatach, wzorowanych na mistrzach takich jak John Mayall czy Cream.

Płyta, podobnie jak dwie kolejne - "Stand Up" (1969) oraz "Benefit" (1970) osiągnęła niespodziewany sukces komercyjny, a wydany w 1971 roku "Agualung" - uznawany za najlepszy album grupy - na trwałe wpisał zespół do kanonu muzyki rozrywkowej.

Zespołowi Jethro Tull zmiany towarzyszą od początku istnienia - zarówno personalne, jak i muzyczne. Grupa eksperymentowała bowiem z różnymi stylami - od bluesa, poprzez folk rock (album "Benefit"), hard rock ("Aqualung") czy new romantic ("Stormwatch" oraz "A").

W latach 70. koncerty zespołu należały do cieszących się największym zainteresowaniem - zespół dorównywał w tym względzie Led Zeppelin, Eltonowi Johnowi a nawet The Rolling Stones.

Pod koniec marca Anderson wydał płytę "Jethro Tull - The String Quartets", na której wokaliście towarzyszy Carducci String Quartet.

- Pośród krajów Europy środkowo-wschodniej Polska uchodzi za kraj, w którym muzyka jest szczególnie ważna - czy to klasyczna, jazzowa, pop, czy awangardowa. Jesteście muzykalnym narodem - a rock, nawet w trudnych dla was czasach historycznych, był bardzo istotną częścią waszej kultury. Polacy zawsze interesowali się muzyką zachodnią i - jak w wielu krajach bloku sowieckiego - anglosaski rock urósł w waszym kraju do miana symbolu wolności i niezależności - głosu demokracji - opowiadał Interii Ian Anderson w 2012 r.