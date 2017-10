Jessie Ware na dwóch koncertach w Polsce z nową płytą

Na początku marca 2018 r. do Polski powróci Jessie Ware, pamiętana z przeboju "Wildest Moments". Brytyjska wokalistka przywiezie ze sobą nowy album "Glasshouse", który ukaże się 20 października.

Koncerty odbędą się w Krakowie (4 marca 2018, Tauron Arena Kraków) i Warszawie (6 marca, Torwar).

Jessie Ware regularnie odwiedza nasz kraj - po raz ostatni występowała w lipcu, a bilety na te koncerty sprzedały się w raptem kilka dni.

Płyta "Glasshouse" powstawała w Los Angeles wraz z wieloletnim współpracownikiem wokalistki - Bennym Blanco. Album oscyluje mocno wokół tematu związków, ale też wątku rodziny, związanym z tym, że Jessie została niedawno matką.

"Kiedy maleństwo skończyło 2,5 miesiąca pojechałam do LA komponować. Zagrałam Benny'emu co napisałam, a on spytał - dlaczego nie robisz tego co na 'Devotion' [debiutancki album z 2012 r.]? Wróć do tego oldschoolowego brzmienia, które było dla ciebie świetne'" - mówi Brytyjka.

Z Bennym Blanco współpracującym z Jessie Ware od prawie dekady, łączy artystkę prawie rodzinna więź. "Zatrzymaliśmy się u Benny'ego w domku dla gości w styczniu. Moje dziecko brało udział w większości sesji nagraniowych" - śmieje się Jessie.

Obok Blanco wśród współpracowników znalazł się też ponownie Kid Harpoon. "Wiedziałam, że mamy w zanadrzu kolejną piosenkę na miarę 'Wildest Moments'. Potrzebowaliśmy tylko czasu, żeby powstała" - opowiada o pracy z producentem Jessie.

Kiedy utwory stawały się zbyt skomplikowane Jessie spędzała długie godziny na słuchaniu swoich muzycznych bohaterek - Joni Mitchell, Niny Simone, Carole King i Arethy Franklin, co dodawało jej pewności w komponowaniu.

Pierwszym singlem zapowiadającym nowy materiał jest utwór "Midnight". "Na początku sesji nagraniowej powiedziałam - nie chcę robić popowej piosenki. Chcę nagrać utwór, który zmusi ludzi do przeżycia czegoś, spróbujmy nie pisać dla radia" - opowiada o "Midnight" artystka. Stroną B singla jest nagranie "Selfish Love" - powstały przy współpracy z Bennym Blanco i Ryanem Tedderem utwór, jest hołdem złożonym dla Astrud Gilberto, legendarnej brazylijskiej wokalistce bossa novy, pamiętanej z przeboju "Girl from Ipanema".

Drugim oficjalnym singlem jest utwór "Alone".

Przy płycie z Jessie Ware współpracowali także m.in. Felix and Hugo White (The Maccabees), Pino Palladino, Chris Dave, Nico Segal, a także Ed Sheeran, który jest współtwórcą utworu zamykającego album - "Sam".