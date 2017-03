​Jarocin Festiwal 2017: Organek, Lao Che i inni w składzie

Organizatorzy Jarocin Festiwalu ogłosili kolejnych wykonawców, którzy znajdą się w programie imprezy. Podczas tegorocznej edycji wystąpią Organek, Lao Che, Illusion, O.S.T.R. oraz Lilly Hates Roses.

Organek wystąpi na Jarocin Festiwalu 2017 /Andrzej Dragan /materiały prasowe

Tegoroczna edycja Jarocin Festiwalu odbędzie się w dniach 14-16 lipca.

Reklama

Do line-upu imprezy dołącza zespół, który otrzymał w tym roku trzy nominacje do najbardziej prestiżowych nagród polskiego przemysłu muzycznego - Fryderyków. Po niezwykle udanym solowym debiucie, na stałe wdarli się do czołówki polskiego rocka. Zespół Organek, bo to o nim mowa, w Jarocinie zaprezentuje materiał z płyty "Czarna Madonna".

O atmosferę na festiwalu zadba także jedna z najciekawszych rodzimych formacji rockowych. Lao Che funkcjonuje na scenie już od wielu lat, stale eksperymentując z warstwą liryczną oraz brzmieniową. Spięty i spółka na warsztat brali już teksty Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, a także oddawali hołd Powstańcom Warszawskim. Ich najnowsza płyta jest z kolei dedykowana dorosłym, którzy mogą spojrzeć na świat zarówno z perspektywy dojrzałej osoby, jak i... dziecka.

Wyjątkowym, nostalgicznym wydarzeniem będzie koncert Illusion. Gdańska grupa obchodzi w tym roku dwudziestopięciolecie powstania. Kapela szykuje z tej okazji specjalny, wspomnieniowy set, w którym znajdą się zarówno nowe utwory, jak i kompozycje z wczesnych lat ich działalności.

Nie jest tajemnicą, że program tegorocznej edycji festiwalu, to również otwarcie się na nowe gatunki. Dlatego też do grona zaproszonych dołączył jeden z najbardziej popularnych raperów w Polsce - O.S.T.R.. Adam Ostrowski to wykształcony muzyk, który ma na koncie dziesiątki wydanych i setki tysięcy sprzedanych płyt. Warsztat muzyczny i umiejętności liryczne zdecydowanie go wyróżniają i pozwalają znaleźć szerokie grono odbiorców, nie tylko wśród fanów hip hopu.

Alternatywne oblicze Jarocina odsłoni zaś art-rockowa grupa Lilly Hates Roses, która zaprezentuje projekt związany z legendarną grupą The Smiths. Kamil Durski oraz Kasia Golomska z zespołem w brawurowy, nieoczywisty sposób wykonują piosenki z albumu "The King is Dead".

Do współpracy nad programem tegorocznej edycji Jarocin Festiwalu organizatorzy zaprosili Wojciecha Waglewskiego, Fisza i Emade, a także Krzysztofa Zalewskiego. Między innymi dzięki ich wyborom w pierwszej kolejności do listy artystów, którzy pojawią się 14-16 lipca w Jarocinie dołączyli Wojtek Mazolewski Quintet, Natalia Przybysz, Decapitated, Kaliber 44, Happysad czy Mitch & Mitch.

Razem ze sprzedażą karnetów na festiwal ruszyły także eliminacje do konkursu Jarocińskie Rytmy Młodych.

Zobacz teledysk "Mississippi w ogniu":



Clip Organek Mississippi w ogniu

Sprawdź tekst utworu "Mississippi w ogniu" w serwisie Teksciory.pl!