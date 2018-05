Jack White na czterech koncertach w Polsce

Na początku października na cztery koncerty do naszego kraju przyjedzie Jack White.

Jack White zagra cztery koncerty w Polsce /Larry Busacca /Getty Images

Związek Jacka White'a z Polską i jego uwielbienie dla naszego kraju są powszechnie znane od dawna. Ale po raz pierwszy artysta zdecydował się na zagranie w Polsce nie jednego koncertu, ale całej trasy koncertowej.

Występy odbędą się w ramach promocji najnowszego albumu "Boarding House Reach".

Przypomnijmy, że babcia muzyka pochodziła z Lubziny w województwie podkarpackim.

Jack White to amerykański muzyk, kompozytor, wokalista i producent muzyczny, szef wytwórni Third Man Records. Najbardziej znany z solowej działalności oraz jako połowa duetu The White Stripes, który na przełomie XX i XXI wieku był jednym z kluczowych zespołów tzw. Nowej Rockowej Rewolucji. W 2011 roku, po wydaniu sześciu albumów formacja zakończyła działalność, zachowując status grupy kultowej, a Jack White skupił się na karierze solowej.

White jest laureatem 12 nagród Grammy, wielkim entuzjastą płyt winylowych i cenionym producentem. Chętnie podejmuje się współpracy z teoretycznie odległymi muzycznymi światami - słychać go zarówno na płytach Beyonce, jak i legendarnej hiphopowej formacji A Tribe Called Quest. Szefuje Third Man Records, wytwórni w katalogu której można znaleźć zarówno Becka, jak i prezentera i komika Conana O’Briena.

Razem z Alicią Keys nagrał utwór do jednego z Bondów, komponował muzykę do filmów, samemu pojawiając w blisko 20 produkcjach filmowych i telewizyjnych. Stał na czele dwóch super grup - The Raconteurs i The Dead Weather. Z każdym ze swoich projektów wystąpił w Polsce, gromadząc wielotysięczną publiczność.

Oto szczegóły koncertów Jacka White'a w Polsce:



6.10 - Gdynia, Arena

7.10 - Poznań, Hala nr 2 MTP

9.10 - Warszawa, Torwar

10.10 - Kraków, Tauron Arena.