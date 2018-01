​Iron Maiden: Drugi koncert w Krakowie potwierdzony. Gościem Tremonti

Oficjalnie potwierdzono drugi koncert Iron Maiden w Tauron Arenie Kraków, o którym pisaliśmy jeszcze w grudniu 2017 r. Legenda heavy metalu zagra 28 lipca.

Bruce Dickinson zagra dwa koncerty z Iron Maiden w Krakowie /Li lewei - Imaginechina /AP/Fotolink

Krakowski koncert w ramach światowej trasy zespołu zatytułowanej "Legacy Of The Beast" (27 lipca 2018 r.) ogłoszono w połowie listopada. Wejściówki na Iron Maiden wyprzedały się błyskawicznie, dlatego w krótkim czasie postanowiono ogłosić kolejny występ w Tauron Arenie Kraków. Odbędzie się on dzień później - 28 lipca.

Wraz z ogłoszeniem tego koncertu, harmonogram trasy "2018 Legacy Of The Beast Tour" zostaje zamknięty.

Gościem specjalnym będzie Tremonti, który dołączy do Iron Maiden także we Francji, Włoszech, Szwajcarii, Portugalii, Hiszpanii i Chorwacji.

Amerykańska formacja Tremonti to metalowy projekt Marka Tremontiego (wokal, gitara), który popularność zdobył jako gitarzysta Creed i Alter Bridge. W działającym od 2011 r. Tremonti obecnie towarzyszą mu Eric Friedman (koncertowy gitarzysta Creed) i Garrett Whitlock (perkusja). Do 2017 r. basistą grupy był Wolfgang Van Halen z grupy Van Halen. Na koncertach trio wspiera basista Tanner Keegan.

Dorobek Tremonti to trzy płyty: "All I Was" (2012), "Cauterize" (2015) i "Dust" (2016).

Clip Tremonti Dust (Lyric Video)

Iron Maiden to heavymetalowy zespół z Londynu, założony w 1975 roku, uważany za jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych zespołów heavymetalowych w historii. Liderem grupy jest basista Steve Harris. Nazwa zespołu oznacza "żelazną dziewicę", narzędzie tortur, pudło o kształcie i rozmiarze dopasowanym do ciała ludzkiego, zaopatrzone w żelazne, dwuskrzydłowe drzwi.

Grupa otrzymała wiele nagród muzycznych, włączając w to Grammy Awards i jej odpowiedniki w wielu krajach, Brit Awards 2009 oraz Ivor Novello Awards - za wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej i wkład w muzykę brytyjską. Zespół posiada około 450 złotych i platynowych płyt oraz 35 srebrnych płyt.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iron Maiden Number Of The Beast

Iron Maiden słynie także z Eddiego, maskotki-monstrum będącego protoplastą wielu mrocznych fantomów pojawiających się po 1980 r. na okładkach płyt zespołów metalowych na całym świecie. Eddie gościł na większości okładek albumów i singli Iron Maiden, jest również nieodłącznym elementem scenografii koncertów. Gadżety z wizerunkiem maskotki grupy sprzedano w milionowych nakładach.

Jak podkreślają przedstawiciele zespołu, nowa trasa następuje po poprzedniej - promującej 16. album studyjny "The Book Of Souls". Jej europejska część rozpocznie się 26 maja w Tallinnie w Estonii, a zakończy się w londyńskiej arenie O2 10 sierpnia.

Clip Iron Maiden Speed Of Light

Pomysł na "Legacy Of The Beast" został zainspirowany grą komórkową i komiksem o takiej samej nazwie. Scenografia będzie zawierać wiele różnych, ale powiązanych ze sobą "światów", a lista utworów będzie obejmować materiał z lat 80. z kilkoma niespodziankami z późniejszych albumów, dzięki czemu ma być różnorodna.

Menedżer Iron Maiden Rod Smallwood wyjaśnił, że zgodnie z ustalonym, bardzo konkretnym cyklem tras, zespół przeplata trasy poświęcone nowym albumom z trasami pełnymi historii i hitów. "Uwielbiamy pracować w ten sposób z wielu powodów, nie tylko dlatego, że daje to zespołowi możliwość zagrania zarówno nowego materiału, jak i starych, uwielbianych utworów, które chcą usłyszeć fani. Dzięki temu trasy pozostają świeże, nie tylko dla fanów, ale również dla zespołu" - zaznaczył.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iron Maiden The Wicker Man

Smallwood zapowiedział, że w trakcie koncertów fani zobaczą wiele kreatywnych pomysłów, zwłaszcza związanych z maskotką zespołu - Eddiem. "Nie chcę zbyt wiele zdradzać w tym momencie, ale zgodnie z tradycją Iron Maiden pracujemy nad mnóstwem różnych scen i mamy nadzieję, że zapewni to naszym fanom niezapomniane wrażenia, kiedy zobaczą to bardzo specjalne show" - dodał.