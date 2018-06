INTRO Festival po raz piąty. Wśród gwiazd Vitalic i Apparat DJ

48 wykonawców w ciągu dwóch dni weźmie udział w piątej edycji INTRO Festival w Zamku Piastowskim w Raciborzu (13-14 lipca).

Racibórz zaprasza na piątą edycję INTRO Festival /materiały prasowe

INTRO jest interdyscyplinarnym festiwalem muzyki elektronicznej i światła. Na wskroś nowoczesny i technologiczny w murach średniowiecznego, pięknie odremontowanego Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

Reklama

Na festiwalu wystawiają sztukę również malarze, rzeźbiarze, czy twórcy instalacji świetlnych. To obecnie najdynamiczniej rozwijający się festiwal w Polsce - finalista konkursu Academy Virgin Mobile (pod patronatem Narodowego Centrum Kultury) na najbardziej innowacyjny projekt kultury w Polsce (spośród 600 projektów). Ma szansę stać się dumą Śląska po OFF i Tauronie.

Jakie nowości pojawią się podczas piątej edycji? Przejście w dwudniowy format, trzy sceny (Main, Beach, DNB), międzynarodowe gwiazdy muzyki elektronicznej, światła ambientowe całego zamku, pokazy najnowszych laserów, warsztaty dj'skie, bulwary nadodrzańskie przy zamku stają się minimiasteczkiem festiwalowym z instalacjami światła, strefami chillu i sztuki.

Docelowo projekt "INTRO 2020" kierunkuje festiwal w park technologii i sztuki światła, mapping 3D wszystkich ścian zamku i wykorzystanie nowych urządzeń do animowania bulwarów i średniowiecznego zamku. To w przyszłości spektakularne 1500m2 wirtualnego świata nocą, gdzie po zmierzchu odbiorca otoczony będzie wirtualną, zaprogramowaną architekturą. Obecnie mappingujemy "Śląską Perłę Gotyku" z 1288 roku - kaplicę zamkową. INTRO to także świetlne rzeźby wielkoformatowe w miksie ze sztuką nowych mediów.

Na INTRO Festival 2018 wystąpią m.in. Vitalic (Francja), Apparat DJ (Niemcy), HVOB (Austria), Rodriguez Jr feat Liset Alea (Francja / Kuba), President Bongo (Islandia), Gudrun Von Laxenburg (Austria), Gooral (Polska) i Manoid (Polska).

Wideo INTRO Festival 2017 | Aftermovie Night