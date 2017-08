Ino-Rock Festival 2017 przed startem: Szczegóły dziesiątej edycji

26 sierpnia w Teatrze Letnim w Inowrocławiu odbędzie się jubileuszowa, dziesiąta edycja Ino-Rock Festival. Główną gwiazdą będą Szwedzi z Pain Of Salvation.

Ino-Rock Festival to cykliczna impreza, która po raz pierwszy odbyła się w 2008 roku z inicjatywy Kujawskiego Centrum Kultury i muzyków z grupy Quidam, przy znaczącym wsparciu (i poparciu) Prezydenta Miasta Inowrocławia. Od 2009 współorganizatorem festiwalu jest Wydawnictwo "Rock-Serwis".

Koncerty festiwalowe odbywają się w Teatrze Letnim w samym sercu Parku Solankowego. Do udziału w festiwalu zapraszani są wykonawcy niekoniecznie zbieżni stylistycznie, jednak trafiający swoją twórczością do wrażliwych słuchaczy o otwartych umysłach. Obok uznanych gwiazd pojawiają się debiutanci i artyści niszowi.

Podczas dotychczasowych dziewięciu edycji festiwalu, publiczność miała okazję podziwiać w akcji następujących wykonawców: Steve Hackett Band, Fish, Hawkwind, Lacrimosa, Focus, Anathema, Brendan Perry, Riverside, Tim Bowness, IQ, Pain Of Salvation, Motorpsycho, Mostly Autumn, Anektoden, Ozric Tentacles, Nosound, Airbag, Gazpacho, Haken, The Pineapple Thief, Soen, Wolf People, Quidam, Indukti, Lizard, Tune, Believe, Millenium, Osada Vida, After, Votum, Lebowski i hipiersoniK.

W tym roku główną gwiazdą będą Szwedzi z Pain Of Salvation, wracający do Inowrocławia po sześciu latach. Twórczość grupy to eklektyczna mieszanka metalu, popu, funky, disco, bluesa, gotyku oraz folku z arabskimi i orientalnymi wpływami.

Od momentu utworzenia swojego pierwszego znaczącego zespołu Reality w 1984 roku, jego pomysłodawca i lider Daniel Gildenlöw konsekwentnie podąża za własną koncepcją różnorodnego, technicznego i wykraczającego poza wszelkie granice rocka progresywnego.

Szwedzi promować będą najnowszą płytę "In the Passing Light of Day".

Na scenie pojawią się też Meller/Gołyźniak/Duda (będzie to pierwszy występ polskiej supergrupy), Mystery (kanadyjska grupa zagra po raz pierwszy w naszym kraju), iamthemorning (Rosja) i Collage (Polska).

Trio Meller/Gołyźniak/Duda tworzą wokalista i basista Mariusz Duda (Riverside, Lunatic Soul), gitarzysta Maciej Meller (Riverside, eks-Quidam) i perkusista Maciej Gołyźniak (Sorry Boys, eks-Brodka). Grupa zadebiutowała wydaną w listopadzie 2016 r. płytą "Breaking Habits".

Liderem Mystery jest Michel St-Père (gitary, klawisze, bas), który w ostatnich latach całkiem wymienił towarzyszących mu muzyków. W latach 1999-2013 wokalistą był Benoit David, który z grupą Yes nagrał album "Fly From Here". Obecnie za mikrofonem stoi Jean Pageau, a dyskografię Mystery zamyka "Delusion Rain" (2015).

Duet iamthemorning tworzą zjawiskowa rudowłosa Marjana Semkina i pianista Gleb Kolyadin. Ich muzykę określa się jako chamber prog. Podczas koncertu skład grupy rozrasta się do sześciu osób i tak też będzie w Polsce. Na ostatnich dwóch albumach formację na perkusji wspomagał Gavin Harrison (eks-Porcupine Tree, obecnie King Crimson). W tytułowym utworze z ostatniej płyty "Lighthouse" gościnnie zaśpiewał wspomniany Mariusz Duda.

Skład festiwalu zamyka Collage - polska formacja neoprogresywna istniejąca z przerwami od 1984 roku. W 2013 powróciła do koncertowej działalności, planuje też wydanie nowego albumu, pierwszego od płyty "Safe" z 1995 roku. Obecny skład tworzą Wojtek Szadkowski (perkusja), Krzysztof Palczewski (klawisze), Piotr "Mintay" Witkowski (bas), Michał Kirmuć (gitara) oraz (od 2017 r.) Bartek Kossowicz, były wokalista Quidam.

Bilety: 169 zł (od 1 lipca).