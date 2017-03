HIM kończy karierę. Pożegnalny koncert w Polsce

28 listopada w Stodole w Warszawie w ramach pożegnalnej trasy koncertowej zagra grupa HIM, pamiętana z przeboju "Join Me in Death".

HIM żegna się z publicznością /fot. Markku Ulander/Lehtikuva /East News

"Po ćwierć wieku splatania ze sobą Miłości i Metalu szczerze uważamy, że HIM wyczerpał swój nienaturalny kurs i musi powiedzieć 'adieu', aby zrobić miejsce dla jeszcze nieodkrytych miejsc, zapachów i dźwięków. Zakończyliśmy zadanie, rozwiązaliśmy zagadkę i przekręciliśmy klucz. Dziękujemy" - tłumaczy wokalista Ville Valo.

Założony w 1991 roku przez Ville Valo, gitarzystę Mikko "Linde" Lindströma i basistę Mikko "Migé" Paananena, HIM wymyślił "love metal" - połączenie metalu, goth i hard rocka. "Love Metal" to również tytuł czwartego albumu Finów. Symbolem grupy stał się Heartagram, który jest połączeniem pentagramu oraz symbolu serca.

Cztery lata po wydaniu ostatniego albumu studyjnego "Tears On Tape", HIM wyrusza w pożegnalną trasę koncertową, w ramach której odwiedzi 14 krajów z 35 koncertami.

"Pod koniec 2017 roku zostaniemy uwolnieni - zapowiada basista Mige. Przed tą wielką transformacją, chcielibyśmy zaoferować Wam ostatnią szansę zobaczenia nas na żywo. To będzie święto miłości do metalu, a nie festiwal płaczu. Do zobaczenia!" - mówi.

Bilety w cenach 129 zł i 149 zł w sprzedaży od środy 8 marca od godziny 10.00.