Hatebreed w Warszawie

Popularna amerykańska grupa Hatebreed zagra w kwietniu w Warszawie.

Jemey Jasta wraz z kolegami wystąpią 14 kwietnia w warszawskiej Progresji. Grupa z Connecticut nadal promuje album "The Concrete Confessional", wydany w połowie maja 2016 roku.

Na koncercie w Polsce Hatebreed towarzyszyć będzie zasłużona deathmetalowa formacja Dying Fetus z Baltimore w stanie Maryland.

Bilety na warszawski koncert Hatebreed dostępne są w cenie 80 zł (90 zł w dniu imprezy).

Teledysk “Looking Down The Barrel Of Today" Hatebreed możecie zobaczyć poniżej:





