Hardwell wystąpi w Tauron Arenie Kraków

6 maja w Tauron Arneie Kraków wystąpi jeden z najpopularniejszych DJ-ów młodego pokolenia - Hardwell.

Hardwell wystąpi w Krakowie /fot. Jalal Morchidi/Anadolu Agency / Getty Images

Pochodzący z Holandii Hardwell naprawdę nazywa się Robbert van de Corput.

Swoją przygodę z muzyką elektroniczną rozpoczął po obejrzeniu jednego z popularnych programów MTV, dotyczącego holenderskich twórców muzyki elektronicznej - również pochodzącego z Bredy Tiësto, Armina van Buurena oraz Ferry'ego Corstena.

Jako 12-latek Hardwell dał swój pierwszy występ przed publicznością, podczas imprezy urodzinowej jednego z przyjaciół. Popis młodego twórcy obejrzało wówczas ponad 100 osób.

Dwa lata później podpisał swój pierwszy kontrakt fonograficzny, który zapoczątkował wieloletnią serię cyklicznych występów przed publicznością. Pomiędzy 14. a 18. rokiem życia Hardwell zabierał na każdą z granych przez siebie imprez swoich rodziców, ponieważ tylko w ten sposób mógł przekraczać próg popularnych klubów.



W 2010 roku Hardwell zadebiutował na Ibizie, dając występ w popularnym klubie Privilege, przed ponad 10-tysięczną publicznością. W wieku 25 lat, po ponad 10-letniej karierze trafił na szczyt prestiżowego rankingu DJ Mag Top 100 DJs. Swój sukces powtórzył także rok później, w 2014 r.

Zadebiutował dużą płytą "United We Are" w styczniu 2015 r. Gościnnie wsparli go m.in. raper, aktor i tancerz Jason Derulo, Fatman Scoop, W&W, Bright Lights, Harrison, Jonathan Mendelsohn i Headhunterz. Singlem zapowiadającym "United We Are" była house'owa piosenka "Young Again", w której słychać głos brytyjskiego wokalisty Chrisa Jonesa.

W Tauron Arenie Kraków Hardwella poprzedzi Kill the Buzz.

Bilety:

trybuny tylne - 99 zł

trybuny górne - 125 zł

trybuny dolne - 135 zł

GA - 175 zł

GC - 195 zł.