"Gwiazdy Letniego Nieba": Artyści dla poszkodowanych w nawałnicach

Zespoły Lombard i Feel, Natalia Kukulska i Urszula, to tylko niektóre gwiazdy polskiej sceny muzycznej, które wystąpiły podczas Koncertu Polskiej Piosenki w Kielcach. Podczas imprezy zbierano pieniądze na rzecz poszkodowanych w ubiegłotygodniowych nawałnicach.

Gwiazdy na koncercie w Kielcach /Piotr Polak / PAP

"Gwiazdy Letniego Nieba" to wspólnie przedsięwzięcie TVP, producenta artystycznego widowiska i władz stolicy regionu świętokrzyskiego. Koncert, który odbył się w kieleckim amfiteatrze Kadzielnia obejrzało kilka tysięcy osób. Pod wrażeniem atmosfery panującej podczas koncertu był prezes TVP Jacek Kurski.

"Jestem wniebowzięty. Jak zobaczyłem wypełniony amfiteatr, najpiękniejszy w Polsce i jeden z najpiękniejszych w Europie, to nie miałem wątpliwości, że to miasto zasługuje na kolejne koncerty tego typu. Mam nadzieję, że ten nowy format muzyczny od przyszłego roku będzie nowym festiwalem" - powiedział Kurski, dodając, że festiwal będzie "komplementarnym i uzupełniającym do festiwalu opolskiego".

"Nie będzie konkurencyjnym dla Opola, bo polską muzykę stać na co najmniej dwa festiwale: jeden przed wakacjami, drugi być może tuż po wakacjach" - zapewnił prezes TVP.

Podobnego zdania był prezydent Kielc. "Dzisiejszy koncert jest zapowiedzią tego, co będzie w przyszłym roku. Jesteśmy do organizacji tego przedsięwzięcia przygotowani. Ten festiwal będzie zupełnie czymś nowym. Jestem z tego bardzo zadowolony, mam nadzieję, że kielczanie również" - dodał Lubawski.

Jedną z największych gwiazd kieleckiego koncertu był występ grupy Lombard. Dwa wielkie przeboje tego zespołu: "Szklana Pogoda" i "Przeżyj to sam" razem z legendarnym zespołem śpiewał cały amfiteatr. "Utwierdzam się w przekonaniu, że to czarodziejskie miejsce. Nie pierwszy raz tutaj przyjeżdżamy i zawsze jesteśmy zachwyceni - i pięknym amfiteatrem, i fantastyczną publicznością" - powiedział PAP lider zespołu Grzegorz Stróżniak.

Urszula, która zaśpiewała kieleckiej publiczności swoje dwa nieśmiertelne utwory: "Dmuchawce, latawce, wiatr" oraz "Konik na biegunach", przyznała po swoim występie, że przed wejściem na scenę miała ogromna tremę. "Zobaczyłam wypełniony amfiteatr i pomyślałam 'co ja zrobię, przecież jestem taka nieśmiała'. Ale jak wyszłam na scenę, to ludzie dali mi ogromną siłę. Byli niesamowici" - chwaliła kielecką publiczność wokalistka.

Na scenie amfiteatru Kadzielnia wystąpili również Feel i Bayer Full oraz Natalia Kukulska, Katarzyna Cerekwicka, Adam Stachowiak i Kasia Moś.

Podczas dwugodzinnego koncertu, który poprowadzili Edyta Herbuś i Tomasz Wolny, wolontariusze Caritas Polska zbierali pieniądze na rzecz osób poszkodowanych w ubiegłotygodniowych nawałnicach.