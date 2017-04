Guns N' Roses w Polsce: Doda z Virgin jako support

Współpraca Dody ze Slashem zacieśnia się - 20 czerwca na Stadionie Energa Gdańsk jako jeden z supportów Guns N' Roses zaprezentuje się grupa Virgin, której Doda jest wokalistką.

Doda spełni swoje marzenie /AKPA

Guns N' Roses do Polski przyjadą w ramach światowej trasy "Not in This Lifetime Tour". U boku wokalisty Axla Rose'a po latach ponownie występują gitarzysta Slash i basista Duff McKagan.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Slash wspomina początki Guns N' Roses Interia.tv

Reklama

Skład uzupełniają grający na klawiszach Dizzy Reed (u boku Rose'a od 1990 r.), gitarzysta Richard Fortus oraz perkusista Frank Ferrer. Niemal w ostatniej chwili klawiszowca Chrisa Pitmana (w zespole od 1998 r.) zastąpiła Melissa Reese, współpracowniczka Bryana "Brain" Mantii, perkusisty Gunsów w latach 2000-06.

Polskim supportem Gunsów w Gdańsku będzie wracająca po 10 latach grupa Virgin. Na jej czele stoją Doda i gitarzysta oraz kompozytor Tomek Lubert. Zespół przypomniał o sobie wydaną w listopadzie 2016 r. płytą "Choni", zawierającą sześć premierowych utworów, pięć największych przebojów grupy (m.in. "Dżaga", "2 bajki", "Znak pokoju" i "Mam tylko ciebie") oraz dwa bonusy: remiks "Niebezpiecznej kobiety" (Forest) i "Hard Heart".

Sporą popularność zdobyły utwory "Niebezpieczna kobieta" (promujący nowego "Pitbulla") i "Kopiuj - wklej".

Clip Virgin Niebezpieczna kobieta

Doda może pochwalić się współpracą ze Slashem - w listopadzie 2015 r. w Atlas Arenie w Łodzie gościnnie zaśpiewała przebój Gunsów "Sweet Child O'Mine" na solowym koncercie gitarzysty. Wokalistka uczestniczyła też w koncercie Guns N' Roses w Las Vegas wiosną 2016 r. - w mediach społecznościowych zaprezentowała zdjęcie ze Slashem zza kulis.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doda: od dziecka marzyłam, żeby Slash zagrał specjalnie dla mnie swoje fantastyczne solo Newseria Lifestyle

W Gdańsku wystąpi też grupa Killing Joke. Jej początki sięgają 1978 roku, kiedy to Jaz Coleman, Kevin "Geordie" Walker, Martin "Youth" Glover i "Big" Paul Ferguson zafascynowani wizją atomowej apokalipsy i rodzącej się kultury punków założyli zespół. Niezwykle charyzmatyczny wokalista i widowiskowe palenie brytyjskiej flagi pozwoliło im się wybić z rzeszy powstających wtedy zespołów.

Komercyjny sukces zapewnił im utwór "Love Like Blood" z płyty "Night Time" z 1985 roku, chociaż fani znacznie chętniej doceniają ich surowsze, bardziej alternatywne albumy.