Grupa Mike & The Mechanics powraca do Polski

3 września w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie zagra grupa Mike & The Mechanics.

Mike & The Mechanics, w środku Mike Rutheford /Oficjalna strona zespołu

Mike & The Mechanics to zespół dowodzony przez znanego z Genesis gitarzystę Mike'a Rutheforda. W obecnym składzie towarzyszą mu wokaliści Andrew Roachfoard i Tim Howar, Anthony Drennar (gitary, bas), Gary Wallis (perkusja) i Luke Juby (klawisze, wokal).

Clip Mike & The Mechanics Over My Shoulder

Grupa ma w dorobku ponad 10 milionów sprzedanych płyt. Do jej największych przebojów należą m.in. "Over My Shoulder", "The Living Years", "Word Of Mouth", "All I Need Is a Miracle" czy "Whenever I Stop".

W zespole wcześniej śpiewali Paul Carrack i zmarły w 2000 roku Paul Young.

W Krakowie Brytyjczycy promować będą nową płytę "Let Me Fly". Następca "The Road" z 2011 r. trafi do sprzedaży 7 kwietnia.

Bilety w cenie od 199 zł wejdą do sprzedaży w piątek 24 marca.