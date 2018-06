Glenn Hughes powraca do Polski: Koncert w Warszawie

Znany z supergrupy Black Country Communion Glenn Hughes 29 października zagra w Klubie Progresja w Warszawie. W repertuarze sięgnie m.in. po utwory Deep Purple.

Śpiewający basista fanom rocka znany jest z występów w Trapeze i Deep Purple (lata 1973-76); współpracował też m.in. z Tonym Iommim z Black Sabbath (płyta "Seventh Star" nagrana pod szyldem Black Sabbath feat. Tony Iommi z 1986 r., oraz wydawnictwa "The 1996 DEP Sessions" i Fused już jako Iommi i Hughes). Od końca lat 70. równolegle prowadzi karierę solową.

Występ 65-letniego rockmana odbędzie się w ramach trasy "Glenn Hughes Perfroms Classic Deep Purple".

Z tym zespołem Glenn Hughes nagrał klasyczne płyty "Burn" (1974), "Stormbringer" (1974) i "Come Taste The Band" (1975). Po odejściu wokalisty Iana Gillana i basisty Rogera Glovera do współpracy przyjęci zostali wówczas wokalista David Coverdale i właśnie Hughes.

Śpiewający basista jest też członkiem supergrupy Black Country Communion, w skład której wchodzą także wirtuoz gitary Joe Bonamassa, perkusista Jason Bonham (syn legendarnego bębniarza Led Zeppelin Johna "Bonzo" Bonhama) i klawiszowiec Derek Sherinian (eks-Dream Theater).

- Jeśli chodzi o BCC, to głęboko wierzę w sens tego projektu. Fakt, że znów jestem w zespole tego formatu, i że nadaję na tych samych falach, co trzech innych gości, jest dla mnie bardzo ważny, podobnie jak możliwość współpracy ze świetnym producentem i nieustanne przebywanie w towarzystwie tych samych dżentelmenów. Muzyka jest ważna, ale ogromne znaczenie ma również możliwość obcowania z ludźmi, których lubimy - mówił Interii Hughes w 2011 r.