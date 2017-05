Gitarowy Rekord Guinessa we Wrocławiu: Potrzeba 7357 gitar

W poniedziałek (1 maja) na Rynku we Wrocławiu odbędzie się kolejna próba pobicia Gitarowego Rekordu Guinessa. Uczestnicy w ten sposób będą mogli też nagrać swoją płytę, bo impreza będzie rejestrowana na potrzeby DVD.

W Gitarowym Rekordzie Guinessa biorą udział także najmłodsi /fot. Paweł Relikowski/Polska Press /East News

Dotychczasowy rekord pochodzi z 2016 r. i wynosi 7356 gitarzystów.

Aby uczestniczyć w Gitarowym Rekordzie Guinnessa wystarczy mieć gitarę i umieć na niej zagrać 5 prostych akordów C, G, D, A, E, które składają się na "Hey Joe", przebój rozsławiony przez Jimiego Hendrixa. Do rekordu liczą się wszystkie rodzaje gitar - akustyczne, klasyczne, elektryczne, a także basowe. Dopuszczalne są również banjo, ukulele czy bałałajki. Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno doświadczonych muzyków, jak i początkujących gitarzystów, niezależnie od wieku.

"Dołącz i Ty z gitarą. Potrzebujemy 7356 gitar i Ciebie!" - zapraszają.

"Guitar Player Magazine", prestiżowy amerykański magazyn muzyczny, podkreśla niesamowitą atmosferę imprezy. Dzięki łączeniom on-line, gitarzyści przenoszą tę atmosferę radości wspólnego grania, integracji pokoleń z wrocławskiego rynku na cały świat. W tym roku zapowiadane są łączenia z ośrodkami w Niemczech, Norwegii, na Węgrzech, Czechach i po raz pierwszy - w Teheranie (Iran).

Rejestracja uczestników oraz koncerty zaproszonych gości, warsztaty gitarowe i wspólne granie rozpoczynają się o godz 10:00. Zagrają m.in. pomysłodawca imprezy Leszek Cichoński, Grzegorz Skawiński (Kombii), Jan Borysewicz (Lady Pank), skrzypek Michał Jelonek z zespołem, Greg Koch, Leburn Maddox, Paweł Domagała, Piotr Nalepa, Sebastian Riedel (Cree), Andrzej Nowak (TSA), Mietek Jurecki (Budka Suflera), Jacek Krzaklewski (Perfect) i wielu gitarowych mistrzów z Polski i ze świata.

Oficjalna próba bicia Rekordu odbędzie się o godz. 16:00.

Tradycją Gitarowego Rekordu Guinnessa jest upamiętnianie wybitnych gitarzystów, wykonując wspólnie ich utwory. W 2007 r. artyści grając "Kiedy byłem małym chłopcem" oddali hołd ojcu polskiego bluesa - Tadeuszowi Nalepie. W 2011 roku - kiedy śmierć Gary'ego Moore'a uniemożliwiła zapowiedziany już występ we Wrocławiu - gitarzyści zagrali jego utwór "Still Got the Blues". W 2015 r. odbył się koncert na cześć Jarosława Śmietany. Z kolei w ub. r. uczczono pamięć Prince'a i B.B. Kinga.



"Możemy wspólnie zadziwić świat i pokazać, że muzyka jest uniwersalnym językiem - budującym autentyczne poczucie jedności w Europie i na świecie " - podkreśla Leszek Cichoński.

Zdjęcie Tak było na Gitarowym Rekordzie Guinessa w 2016 r. / Fot. Mieczysław Michalak /

Szczegółowa rozpiska Gitarowego Rekordu Guinessa 2017 (1 maja, Rynek we Wrocławiu):

10.00 - 7 Wspaniałych - Legendy Wrocławskiej Gitary

10.15 - Jam Session Gitarowe Przeboje Wszech Czasów

11.30 - Jelonek - koncert

12.15 - Paweł Domagała - koncert

12.40 - Wspólne granie i próby do nagrania DVD

13.15 - Jan Borysewicz - koncert

13.45 - Greg Koch + Leszek Cichoński

14.10 - Wspólne granie z zaproszonymi gośćmi

14.45 - Wspólne zdjęcie "gitary z gitar"

15.45 - Próba generalna "Hey Joe" - obecność obowiązkowa

16.00 - Oficjalna próba ustanowienia nowego Gitarowego Rekordu Guinnessa.



Imprezie towarzyszy koncert gwiazd, który odbywa się 1 maja wieczorem w kompleksie Hali Stulecia (mistrzowie crossover z USA - Dog Eat Dog oraz włoska metalowa grupa Lacuna Coil) oraz przyległej do niej Pergoli (dowodzona przez Dolores O'Riordan irlandzka grupa The Cranberries, Brytyjczycy z Enter Shikari oraz legenda polskiego metalu - Acid Drinkers).

Gitarowy Rekord Guinnessa jest częścią 3-Majówki 2017. 2 i 3 maja na dwóch scenach, na Pergoli i w Hali Stulecia wystąpi czołówka polskiej sceny muzycznej m.in. Kult, Brodka, Fisz Emade Tworzywo, Coma, Krzysztof Zalewski, Luxtorpeda, O.S.T.R., Nosowska, Łona i Webber, Illusion, Lady Pank, Strachy Na Lachy, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Ensemble, Piotr Zioła, Łąki Łan, Natalia Przybysz, Renata Przemyk, Hunter, Czesław Śpiewa i Julia Pietrucha.