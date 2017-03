Gentleman powraca do Polski. Koncert w Warszawie

8 grudnia w Klubie Progresja w Warszawie wystąpi Gentleman. Najpopularniejszy wokalista reggae z Niemiec zaprezentuje program znany z koncertu "MTV Unplugged".

W 2014 r. Gentleman wydał na płycie zapis akustycznego koncertu "MTV Unplugged". Występ okazał się na tyle dużym sukcesem, że niemiecki wokalista powraca do tego projektu na zimowej trasie europejskiej.

W jej ramach 8 grudnia wystąpi w Warszawie. Wkrótce mają pojawić się informacje na temat gości specjalnych.

Gentleman (naprawdę nazywa się Otto Tilmann) po raz pierwszy zetknął się z muzyką roots reggae w wieku 13 lat. Już jako 17-latek pierwszy raz wyjechał na Karaiby. Tam po raz pierwszy stanął przed mikrofonem. Jamajka stała się jego drugą ojczyzną, co można było zobaczyć w wyświetlanym w polskich kinach dokumencie "Journey to Jah" (w tytułowym utworze wspiera go Alborosie). Śpiewa przeważnie po angielsku bądź w jamajskim dialekcie patois. Opowiada o nadziei, miłości, pokoju, jedności i przynależności. Przypomina by być wdzięcznym za dar życia.

Debiutancki album "Trodin On" ukazał się w 1999 roku. Sława Gentlemana rosła w szybkim tempie. Postanowił związać się z The Far East Band (chórzystką tej grupy jest Tamika, prywatnie żona Gentlemana i matka dwójki jego dzieci). Sesja nagraniowa do kolejnej płyty "Journey to Jah" miała miejsce na Jamajce. "Dem Gone", "Leave us Alone" czy "Runaway" - ten pełen pięknych piosenek album stał się klasykiem światowego reggae.

"Rozwijam się z postępem czasu. Nie chcę robić w kółko tego samego. Muzyka korzeni to moja pierwsza i najpewniej ostatnia miłość, ale nie lubię kategorii w muzyce. Roots reggae jest jednak zawsze w centrum uwagi" - powiedział Gentleman w wywiadzie dla United Reggae.

Gentleman od lat regularnie przyjeżdża do Polski, mając na swym koncie występy na wszystkich największych imprezach w kraju. Cieszy się u nas popularnością nieporównywalną z żadnym innym europejskim artystą reggae.

W 2016 r. wydał płytę "Conversations" nagraną w duecie z Ky-Mani Marleyem, synem króla reggae - Boba Marleya.