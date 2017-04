Fun Factory na 90 Festival w Katowicach

Niemiecki zespół eurodance Fun Factory to jedna z gwiazd tegorocznej edycji 90 Festival w Katowicach (17 sierpnia, Dolina Trzech Stawów).

Toni Cottura (Fun Factory) wystąpi na 90 Festivalu w podwójnej roli /Fot. Tomasz Kawka /East News

Powstały w 1992 roku zespół Fun Factory zaliczany jest do czołówki nurtu eurodance. Grupa założona przez producenta i rapera Toniego Cotturę wielokrotnie zmieniała skład. Obecnie liderowi towarzyszą członkowie oryginalnego składu Stephan Browarczyk i wokalistka Balca Tözün oraz Anthony Freeman (dołączył w 2013 r.).

Reklama

Grupa ma w dorobku takie przeboje, jak "Don't Go Away", "Celebration/Take Your Chance", "I Wanna B With U" czy "Close To You". W sumie na świecie sprzedano ponad 22 mln egzemplarzy singli i płyt niemieckiej formacji, która wielokrotnie występowała w naszym kraju.

Wspomniany Toni Cottura poprowadzi tegoroczną edycję 90 Festival.

Podczas imprezy wystąpią także m.in. Scooter (koncert Wild & Wicked z okazji 25 lat na scenie), Real McCoy, Alex Christensen (U96), Jam & Plavka (z grupy Jam & Spoon), Gary B. (Maxx), Da Hool (aka DJ Hooligan), DJ Quicksilver, Jamrose & Kasia Lesing.

Clip Fun Factory Let's Get Crunk

Sprawdź tekst utworu "Let's Get Crunk" w serwisie Tekściory.pl!