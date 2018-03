Europe, The Stranglers oraz L.U.C. z gośćmi na Tauron Life Festival Oświęcim

Poznaliśmy kolejnych gości tegorocznej edycji Tauron Life Festival Oświęcim (14-16 czerwca).

Główną gwiazdą Tauron Life Festival Oświęcim 2018 będzie latynoski wirtuoz gitary Carlos Santana, który zagra 15 czerwca. Tego samego dnia wystąpią także m.in. Alvaro Solver, Blue Cafe i węgierski zespół Vera Jonas Experiment.



Teraz poznaliśmy wykonawców, którzy pojawią się na scenie stadionu MOSiR w Oświęcimiu 16 czerwca.

Gwiazdą ostatniego dnia będzie szwedzki hardrockowy zespół Europe, pamiętany przede wszystkim z wielkiego przeboju "The Final Countdown". Sukcesy na listach przebojów odnosiły też takie utwory, jak "Carrie" czy "Rock the Night".

Sama płyta "The Final Countdown" tylko w Stanach Zjednoczonych sprzedała się w ponad 3-milionowym nakładzie (potrójna platyna) - na całym świecie nabywców znalazło osiem mln egzemplarzy.

Grupa zawiesiła działalność na ponad dekadę - powrót na dobre zespół (w pięcioosobowym, najsłynniejszym składzie, bez Kee Marcelo) ogłosił w październiku 2003 roku. Do pracy nad nowym albumem "Start from the Dark" (2004 r.) muzycy ponownie zaprosili Kevina Elsona, który zajmował się brzmieniem "The Final Countdown". Nowy materiał, zdecydowanie bardziej rockowy, był dowodem, że grupa nie przespała ostatnich dwóch dekad. Wokalista Joey Tempest z kolegami podkreślali, że właściwie traktują "Start from the Dark" jako nowe otwarcie, drugi debiut.

Od tej płyty regularnie co dwa-trzy lata ukazują się kolejne albumy sygnowane nazwą Europe - "Secret Society" (2006), "Last Look at Eden" (2009), "Bag of Bones" (2012), "War of Kings" (2015) i "Walk the Earth" (2017).

W Oświęcimiu wystąpią również brytyjscy weterani post punka z The Stranglers (pamiętne przeboje "Always the Sun", "Golden Brown" i "No More Heroes") oraz wrocławski raper i performer L.U.C. ze swoją międzynarodową orkiestrą, łączącą hip hop, folk, funk i orkiestry dęte.

Skład big bandu nie jest stały - Rebel Babel to projekt łączący muzyków z różnych zakątków Europy, który pokazuje, że dla muzyki nie istnieją granice. Koncerty odbywają się zwykle w kilkudziesięcioosobowych składach złożonych z muzyków brassowych i raperów. Podczas występu w Oświęcimiu gośćmi L.U.C.-a będą: Marek Piekarczyk, raperzy Vienio i Bisz oraz Sarsa, z którą performer nagrał dwie piosenki, zamieszczone na jego najnowszej płycie zatytułowanej "Good L.U.C.K". W szeregach orkiestry Rebel Babel wystąpią gościnnie muzycy Bigband Dachau z Niemiec.

Przypomnijmy, że 16 czerwca na scenie festiwalu pojawi się również czołówka polskiego punk rocka, m.in. Kazik, Siczka, Budzyński, Malejonek, Kefir, Melon, Smalec. Artyści wystąpią w ramach projektu Punk Alive, który wpisuje się w cykl wydarzeń celebrujących 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.