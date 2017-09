​Editors na dwóch koncertach w Polsce w 2018 r.

Grupa Editors wraca do Polski na dwa koncerty. Zespół zagra 4 kwietnia w warszawskiej Progresji i dzień później w krakowskim klubie Studio!

Zespół Editors znów wystąpi dla polskiej publiczności /materiały prasowe

Editors to powstały w 2002 roku w Birmingham zespół, który mimo dwukrotnie odwołanych koncertów, ma w naszym kraju ogromną i wciąż rosnącą liczbę fanów. Brytyjczycy nagrali do tej pory pięć studyjnych albumów, z których ostatni ukazał się w 2015 roku. Na tegorocznych festiwalach zespół zagrał kilka nowych utworów, a chociaż oficjalna data premiery nowego krążka nie jest jeszcze potwierdzona, możemy spodziewać się go jeszcze przed koncertami w Polsce.

Ostatni album Editors ("In Dream") był produkcyjnym debiutem grupy, za miks odpowiadał natomiast Alan Moulder, który współpracował już z największymi nazwiskami branży muzycznej (m.in. Nine Inch Nails, My Bloody Valentine, The Smashing Pumpkins).

Debiutancki "The Back Room" z kolei nie tylko pokrył się platyną w ich rodzimej Wielkiej Brytanii, ale także przyniósł im nominację do prestiżowej Mercury Music Prize, a grupie pomógł zaistnieć na europejskim rynku, w tym także w Polsce, gdzie obok grupy Interpol, Editors stali się najpopularniejszym zespołem nowego nurtu muzyki gitarowej.

Sprzedaż biletów na wiosenne koncerty Editors startuje w czwartek, 21 września.

Clip Editors All The Kings