East 17 w Polsce. Znamy pierwsze gwiazdy 90' Festival 2018

Brytyjski boysband East 17, który w latach 90. niewiele ustępował popularnością grupie Take That, będzie jedną z gwiazd przyszłorocznej edycji 90' Festival, która odbędzie się 21 lipca 2018 r. w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach.

Grupa East 17 wystąpi w Polsce /Oficjalna strona zespołu

90' Festival to impreza dla fanów głównie tanecznej muzyki lat 90. Pierwsze trzy edycje odbywały się na terenach przyległych do hali Dębowiec w malowniczej części Bielska-Białej.

Na scenie można było zobaczyć takie gwiazdy, jak m.in. 2 Unlimited, Snap!, La Bouche, Haddaway, Corona, Coolio, Mr. President, Vengaboys, Culture Beat, Ice MC, Mark 'Oh, Dr. Alban i Alexia.

W 2017 r. festiwal został przeniesiony do Doliny Trzech Stawów w Katowicach. Tam wystąpili m.in. Fun Factory, Scooter, Real McCoy, Alex Christensen (U96) czy Jam & Plavka (z grupy Jam & Spoon).

Teraz poznaliśmy pierwsze gwiazdy jubileuszowej, piątej edycji. Przyjadą m.in. Brooklyn Bounce, Mr. President, Whigfield, Magic Affair, Solid Base i DJ Quicksilver.

Jedną z największych gwiazd będzie jednak East 17. Zespół w latach 90. umieścił 11 utworów w pierwszej dziesiątce brytyjskiej listy przebojów.

Najbardziej znane piosenki to m.in. "Deep", "It's Alright", "Stay Another Day", "House Of Love", "Around The World" i przeróbka "West End Girls" z repertuaru Pet Shop Boys.

Grupę tworzyli Brian Harvey, Tony Mortimer, John Hendy i Terry Coldwell. Narkotykowe problemy doprowadziły do usunięcia Harveya w 1997 r., a kilka miesięcy później w jego ślady poszedł Mortimer. W latach 1998-99 grupa działała jako trio (powrócił Harvey) pod skróconą nazwą E17, jednak płyta "Resurrection" okazała się klapą, a zespół poszedł w rozsypkę.

Nic nie wyszło też z powrotu East 17 w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Boysband zagrał jeden wyprzedany koncert w Londynie, ale po bójce pomiędzy Brianem Harveyem a Tonym Mortimerem kwartet ponownie się rozpadł.



W 2010 r. Harvey (już po powrocie Mortimera) odszedł z zespołu, gdy pozostali koledzy zarzucili mu opuszczanie prób i odwoływanie koncertów. Od tego czasu - w zmienionym po raz kolejny składzie - ukazały się jeszcze dwie płyty East 17 ("Dark Light" z 2012 r. i "24/7" z lutego 2017 r.), które jednak przeszły bez wielkiego rozgłosu.



Mortimer po raz trzeci odszedł w 2013 r., a na jego miejsce przyjęto Robbiego Craiga.