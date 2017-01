Dream Theater w Polsce: 25 lat płyty "Images and Words"

16 maja w Spodku w Katowicach specjalny koncert zagra amerykańska grupa Dream Theater.

Dream Theater regularnie odwiedza Polskę /fot. Robert Wilk /Reporter

Występ mistrzów progresywnego metalu odbędzie się w ramach trasy "Images, Words & Beyond".

Dream Theater prezentować na niej będą wszystkie utwory z płyty "Images And Words" - z okazji 25-lecia premiery. Nie zabraknie też największych przebojów grupy.

Wydany w lipcu 1992 r. album "Images And Words" (pierwszy z wokalistą Jamesem LaBrie) sprawił, że kariera Amerykanów nabrała rozpędu. Do dziś sprzedano ponad 12 mln egzemplarzy, a zespół zdobył dwie nominacje do Grammy.

Bilety w cenach od 149 zł wejdą do ogólnej sprzedaży 27 stycznia o godzinie 10:00.